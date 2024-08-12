Türkiye'de İstihdam Edilenlerin Sayısı Haziranda 341 Bin Kişi Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de İstihdam Edilenlerin Sayısı Haziranda 341 Bin Kişi Azaldı

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, haziranda aylık bazda 341 bin kişi azalarak 32 milyon 522 bin oldu. İstihdam oranı ise 0,6 puanlık azalışla yüzde 49,3 olarak gerçekleşti.

12.08.2024 10:36
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Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, haziranda aylık bazda 341 bin kişi azalarak 32 milyon 522 bin oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, haziranda bir önceki aya göre 341 bin kişilik azalışla 32 milyon 522 bine geriledi. İstihdam oranı ise 0,6 puanlık azalışla yüzde 49,3 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,1 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda, bir önceki aya kıyasla 107 bin kişi azalarak 35 milyon 827 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalışla yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 36,7 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, haziranda aylık bazda 0,1 saat artarak 44 saat olarak kayıtlara geçti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, haziranda aylık bazda 3,8 puan artarak yüzde 29,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde haziran ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)65.90632.61533.292
İş gücü (bin kişi)35.82723.61512.211
İstihdam (bin kişi)32.52221.82610.697
İşsiz (bin kişi)3.3051.7901.515
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)30.0808.99921.080
İş gücüne katılma oranı (yüzde)54,472,436,7
İstihdam oranı (yüzde)49,366,932,1
İşsizlik oranı (yüzde)9,27,612,4
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)17,614,823,2
(Bitti)

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İstihdam Edilenlerin Sayısı Haziranda 341 Bin Kişi Azaldı - Son Dakika

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