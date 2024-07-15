Türkiye'de Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Sektöründe Ücretli Çalışan Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı

Ekonomi

Türkiye'de "konaklama ve yiyecek hizmeti" sektöründe ücretli çalışan sayısı mayıs itibarıyla 1,3 milyonu aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkede sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı mayıs ayında 15 milyon 669 bin 792 ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Söz konusu istihdam geçen yılın aynı döneminde 15 milyon 30 bin 866 seviyesindeydi.

Ülkede ücretli çalışanların alt dağılıma bakıldığında, "konaklama ve yiyecek hizmeti" sektöründe ücretli çalışan sayısı yılın ilk ayından başlayarak düzenli arttı.

Geçen yılı 1 milyon 89 bin 256 kişilik çalışanla kapatan sektörün istihdamı, yılın ilk ayında 1 milyon 81 bin 255'e geriledi.

Takip eden aylarda yükseliş trendine giren sektör istihdamı şubatta 1 milyon 85 bin 478 olurken, martta 1 milyon 134 bin 626'ya, nisanda 1 milyon 218 bin 46'ya ve mayısta ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1 milyon 309 bin 451'e ulaştı.

Pariterium Danışmanlık Kurucusu İsmet Demirkol, AA muhabirine, konaklama ve yiyecek hizmeti sektörünün ülke ekonomisi için önemli olduğunu söyledi.

Sektör istihdamının artmasının, turizm sektörü ile de bağlantılı olduğuna dikkati çeken Demirkol, "Turizm sektöründeki işlerin iyi olması ülkeye döviz girmesi açısından önemli. Döviz gelirlerinin de artması gelecek dönemde cari açığın düşmesini sağlıyor ve döviz kurlarındaki baskıyı azaltıyor." ifadesini kullandı.

Demirkol, sektörde istihdamın gelecek aylarda da artmasını beklediğini sözlerine ekledi.

Konaklama ve yiyecek hizmeti sektörünün istihdamının aylara göre dağılımı:

Aylar/Yıllar 2023 2024 Ocak 1.032.120 1.081.255 Şubat 1.018.446 1.085.478 Mart 1.067.979 1.134.626 Nisan 1.119.817 1.218.046 Mayıs 1.204.345 1.309.451 Haziran 1.263.318 Temmuz 1.294.155 Ağustos 1.290.892 Eylül 1.280.259 Ekim 1.227.128 Kasım 1.143.676 Aralık 1.089.256

Kaynak: AA