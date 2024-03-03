Türkiye'de Obezite Alarm Veriyor: 3 Kişiden 1'i Obez

Güven Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Sönmez, Türkiye'deki 3 kişiden birinde obezite olduğunu belirterek, "Obeziteden kaynaklı çeşitli hastalıklarla uğraşıyoruz. Mücadele etmezsek, obezite bizi ele geçirecek." ifadelerini kullandı.
Güven Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanan obezite, modern çağın en büyük sağlık sorunlarından biri olarak öne çıkıyor.
Obezite, pek çok kronik hastalığa da yol açarken, hareketsiz yaşam, dengesiz ve sağlıksız beslenme hastalığın günden güne artmasına neden oluyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), geçen yıl yayınladığı rapora göre, dünya genelinde 1 milyardan fazla kişinin aşırı kilolu veya obeziteli olduğu bildirildi. Tüm dünyada görülen bu artış grafiği, Türkiye'de ise alarm seviyesinde.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Güven Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Endokrin Metabolizma Derneği Obezite Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Alper Sönmez, 4 Mart Dünya Obezite Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.
Sönmez, "Çok yakın gelecekte, Türkiye nüfusunun yarısının obeziteli olacağını öngörüyoruz" ifadesini kullandı.
"Türkiye'de obezite kadınları daha fazla etkiliyor"
Obezitenin, biyolojik, sosyal ve çevresel nedenleri olduğunu aktaran Prof. Dr. Sönmez, şu bilgileri verdi:
"Tüm dünya gibi, Türkiye de obezite konusunda alarm veriyor. Avrupa'da bu hastalık konusunda lider durumdayız maalesef. Türkiye'de obezite kadınları daha fazla etkiliyor. Ülkemizde özellikle 40 yaş üstü kadınlarda obezite çok sık görülüyor. Genetik yatkınlık, sosyal ve çevresel stres faktörleri, yetersiz ve kalitesiz uyku obeziteye neden olan önemli faktörlerdir. Bunların yanı sıra adına 'modern yaşam' denilen günümüz yaşam biçimi, hepimizi tüketim çılgınlığına sürükledi. Günümüz yaşam koşulları bizi daha hareketsiz kılarken, daha fazla kalori almaya doğru yönlendiriyor. Daha çok hazır gıdaya yönelip, 'fast food' yiyecekler satılan kapalı alışveriş merkezlerinde vakit geçirdiğimiz bu yaşam biçimi sağlığımızı tehdit ediyor. Obezite, çok hızlı bir artış sergiliyor ve biz uzmanlar bu durumun aciliyetini sıklıkla vurguluyoruz. Şu anda, Türkiye'deki 3 kişiden birinde obezite mevcut. Obeziteden kaynaklı çeşitli hastalıklarla uğraşıyoruz. Mücadele etmezsek, obezite bizi ele geçirecek."
"Obezite 200'ün üzerinde hastalığa yol açıyor"
Prof. Dr. Sönmez, stres faktörlerinin de yeme alışkanlıklarını değiştirdiğini ve insanların psikolojik belirti vermemesine rağmen, mutsuz ve stresli olduklarında daha çok ve daha sağlıksız yeme eğiliminde olabildiğini anlattı.
Bu durumun fazla kilo alımına ve kronik hastalıklara yol açarak organlara zarar verdiğinin altını çizen Sönmez, obezitenin neden olduğu hastalıkları şöyle sıraladı:
"Bizi strese sokan, pek çok olumsuz sosyal faktör, yeme alışkanlıklarımızı değiştirebilir. Öte yandan obeziteyle yaşamını sürdürenlerin psikolojik sorunları daha da artarken dürtüsel beslenme alışkanlıkları da tetiklenir. Bu kısır döngü, kilo alımının artmasına, iç organlarımızın zarar görmesine neden olacaktır. Obezite, 200'den fazla hastalığa yol açan ve yaşam süresini kısaltan tehlikeli bir hastalıktır. Bu hastalıklar içinde, meme, kolon, rahim, pankreas, prostat gibi kanserler, glokom, astım, reflü, migren, inme, diyabet, hipertansiyon, gut, idrar kaçırma, yağlı karaciğer, böbrek taşı, kalp yetersizliği, anksiyete, topuk dikeni, Parkinson ve daha fazlası… Obezite olmasaydı, tip 2 diyabet hastalığını hiç duymayabilirdik bile. Türkiye'de tip 2 diyabet rahatsızlığı olan her 10 kişiden 9'unda kilo fazlalığı ve obezite hastalığı mevcuttur."
Prof. Dr Sönmez, küresel sorun haline gelen hastalığın çocukları da tehdit ettiğini ve bu çağdaki obezitenin kişinin geleceğini etkilediğini belirterek, çocukların ve ebeveynlerinin eğitimlerinin bu husustaki önemine dikkati çekti.
Obezitenin önlenmesinde en son çarenin ilaç veya cerrahi tedavi olduğunu aktaran Sönmez, obezitenin, topyekün mücadele edilmesi gereken bir hastalık olduğunu vurguladı.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'de Obezite Alarm Veriyor: 3 Kişiden 1'i Obez - Son Dakika
Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Türkiye ile ekonomi ve Karadeniz'de güvenliğin sağlanması gibi alanlarda ikili ilişkileri geliştirmek için yakın şekilde çalıştıklarını söyledi. Odobescu, Türkiye'nin Romanya için stratejik bir ortak olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ayrıca, Karadeniz'deki mayın temizliği çalışmalarının Ukrayna'nın transit geçişine yardımcı olacağını ifade etti.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması tarafından, Nurdağı ilçesinde 42 traktör sürücüsüne 'Robs demirinin kullanımının önemi ve traktörlerde kullanılacak aydınlatmalar ile genel trafik güvenliği' hakkında eğitim semineri düzenlendi. Ayrıca traktör sürücülerine 50 adet reflektör dağıtımı yapılarak reflektif yelek kullanımında farkındalık sağlandı.
Türkiye pazarında da oldukça güçlü bir satıcı konumunda yer alan ABD merkezli ev eşyaları perakende zinciri Christmas Tree Shops küresel krize dayanamayıp iflas bayrağını çekti. 50 yılı aşkın süredir ev mobilyaları ve oyuncaklar üreten dev firma 72 şubesini kapatmak zorunda kaldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, son 10 yılın mart aylarında karışık bir performans sergilerken, endeks artış kaydettiği 4 ayda ortalama yüzde 9,44 değer kazandı. Son 5 yılda BIST 100 endeksine göre her yılın mart ayında daha iyi getiri sağlayan hisseler arasında Prizma Press, İnfo Yatırım, Ersu Meyve ve Gıda, Pınar Et ve Un Sanayi ile Merko Gıda öne çıktı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘2. Dönem Tanıtım Toplantısı’nda, gelecek 5 yılda hayata geçirecekleri projeleri kamuoyuna tanıttı. Sosyal belediyecilikte Türkiye’ye örnek olduklarını belirten Seçer, “Her alanda çığır açtık. Kafalar değişti ne çok değişti. İnovatif, vizyoner, yenilikçi bir anlayış getirdik. Sözümüzdür: Mersin metrosu tamamlanacak, Mersinlilerin hizmetine girecek” dedi.
ANKA’NIN EKONOMİ KOORDİNATÖRÜ ERDAL SAĞLAM’IN KALEMİNDEN HAFTALIK EKONOMİ ANALİZİ: YÜKSEK ENFLASYON VE BEKLENTİLERDE BOZULMA DEVAM EDİYOR.
Batman'da arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin arttırılması eylem planı kapsamında 524 arıcıya, yüzde 75 hibeli 4 bin polen tuzaklı fenni kovan dağıtıldı. Vali Ekrem Canalp, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bal üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada olduğunu belirterek, gençleri çiftçiliğe teşvik etmek için genç çiftçi projelerinin uygulandığını ifade etti. Ayrıca, geleneksel yöntemlerle yapılan arıcılığı teşvik etmek amacıyla kendi kovanlarını geliştirdiklerini ve bu kovanların da yakında dağıtılacağını söyledi. Vali Canalp, aynı zamanda Gıda İhtisas OSB'nin kurulmasıyla üretilen ürünlerin katma değerini artırmayı hedeflediklerini de vurguladı.
FAW Grup, 2024 yılının ilk iki ayında araç satışlarında yüzde 17,7 artış kaydederek 448.000 adedi aştı. Hongqi otomobil markası ise yüzde 37,56'lık bir artışla 65.300 adet sattı. FAW Grup, daha fazla yeni enerjili araç modelini piyasaya sürerek satışlarını artırmayı planlıyor.
Adana'da koyun kulağı, kelle paça çorbası içerisinde veya isteyen müşterilere özel olarak pişirilerek servis ediliyor. Kilosu 50 liraya satılan koyun kulağına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Adana'da sakatat tüketimi oldukça yaygın ve koyun kulağı da bu alternatif ürünlere talep artışıyla rağbet görüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?