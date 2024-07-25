Türkiye'de Resmi İlan ve Reklam Yayımlayan Gazetelerin Sayısı Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Resmi İlan ve Reklam Yayımlayan Gazetelerin Sayısı Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin süreli yayın istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçen yıl resmi ilan ve reklam yayımlayan gazete sayısı 855 oldu. Bu gazetelerin toplam yıllık tirajı 638 milyon 610 bin 580 olurken, tirajın yüzde 82'si ulusal gazeteler tarafından elde edildi. Ayrıca, resmi ilan ve reklam yayımlayan süreli yayın sayısı 1349 olarak kayıtlara geçti.

25.07.2024 10:41
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Türkiye genelinde geçen yıl resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerin sayısı 855 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin süreli yayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Basın İlan Kurumu verilerine göre, geçen yıl resmi ilan ve reklam yayımlayan gazete sayısı 855 oldu. Bunların yüzde 96,3'ü yerel, yüzde 2,8'i ulusal, yüzde 0,9'u ise bölgesel yayınlardan oluştu.

Bu gazetelerin toplam yıllık tirajı geçen yıl 638 milyon 610 bin 580 olurken, tirajın yüzde 82'si ulusal gazeteler tarafından elde edildi.

Resmi reklam yayımlayan gazete ve dergilerin yüzde 51,6'sı aylık, yüzde 13'ü haftalık, yüzde 12,6'sı iki aylık, yüzde 9,3'ü üç aylık, yüzde 8,9'u 15 günlük ve yüzde 4,7'si günlük yayımlandı.

Bu gazetelerin yüzde 71'inin günlük, yüzde 23'ünün haftada 2-6 gün ve yüzde 6'sının haftalık yayımlandığı görüldü.

Resmi ilan ve reklam yayımlayan süreli yayın sayısı 1349 olarak kayıtlara geçti. Bunların yüzde 84,4'ü siyasi-haber-güncel, yüzde 5,6'sı sektörel-mesleki, yüzde 3,3'ü kültür-turizm-tanıtım içerikli, yüzde 6,7'si ise diğer içerik türlerinde yayımlandı.

Resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerde çalışanların sayısı 5 bin 42 oldu. Çalışanların yüzde 45,2'si muhabir, yüzde 26,4'ü sayfa sekreteri, yüzde 18,4'ü sorumlu müdür, yüzde 7,6'sı yazar ve yüzde 2,4'ü haber müdürü olarak görev aldı.

Bu çalışanların yüzde 37,5'i lise ve dengi okul, yüzde 28,4'ü lisans, yüzde 17,4'ü ön lisans, yüzde 15'i lise altı, yüzde 1,8'i ise yüksek lisans-doktora mezunlarından oluştu

Bu arada, TÜİK tarafından 2005'ten beri her yıl düzenli yürütülen "Yazılı Medya İstatistikleri" anket çalışması, yazılı basın sektörünün giderek küçülmesi nedeniyle 2023 referans yılından itibaren sonlandırıldı. Söz konusu bülten, Resmi İstatistik Programı kapsamında 2024 uygulama yılından itibaren Basın İlan Kurumunun idari kayıtları kullanılarak "Süreli Yayın İstatistikleri" adıyla yayımlanmaya başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Resmi İlan ve Reklam Yayımlayan Gazetelerin Sayısı Açıklandı - Son Dakika

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