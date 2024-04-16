Takvim etkisinden arındırılmış sektörlerde ciro endeksi yükseldi

Ekonomi

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85,1 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin ciro endeksini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 6,3 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 85,1 artış kaydetti.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 77,3 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi söz konusu ayda bir önceki aya oranla yüzde 5,6 yükseldi.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 104 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de şubatta ocak ayına göre yüzde 8 arttı.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 83,7 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 5,7 yükseldi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 103,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya oranla yüzde 9,6 artış gösterdi.