Türkiye'de Siber Güvenlik Organizasyonu Faaliyetleri Artıyor

Türkiye'de siber güvenlik organizasyonu kapsamında kritik altyapı sektörlerinde faaliyetlerine devam eden sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin (SOME) sayısı 14'e, kurumsal SOME sayısı 2 bin 193'e ulaşırken, SOME İletişim Platformu'na kayıtlı güncel uzman sayısı 7 bin 480 oldu.
AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2023 Yılı Faaliyet Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023) kapsamında 8 stratejik amaç ve bu amaçların gerçekleştirilmesini sağlayacak 40 eylem maddesi ve 75 uygulama adımının hayata geçirilmesine yönelik periyodik izleme ve değerlendirme faaliyetleri sürdürülüyor.
Bugüne kadar sektörel tatbikatlar da dahil 7'si ulusal ve 2'si uluslararası olmak üzere 9 tatbikat düzenlendi.
Türkiye'de teknik olarak siber güvenlik organizasyonu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi koordinasyonunda faaliyetlerini gerçekleştiren sektörel SOME ve kurumsal SOME'lerden oluşuyor.
Kritik altyapı sektörlerinde sektörel SOME sayısı 14'e, kurumsal SOME sayısı ise 2 bin 193'e ulaştı. SOME İletişim Platformu'na kayıtlı güncel uzman sayısı da 7 bin 480 oldu.
Periyodik olarak SOME'lerin olgunluk seviyelerinin gelişiminin izlenmesine devam edilirken, olgunluk seviyelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.
Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki veri trafiğinin internete kapalı, fiziksel ve siber saldırılara karşı daha güvenli sanal bir ağ üzerinden yapılması için kurulan KamuNet-Kamu Sanal Ağı'na katılan kurum sayısı 140 oldu.
Siber güvenlik risklerinin en aza indirilmesini amaçlayan KamuNet üzerinden verilen hizmetlerin sayısı ise 1300'ü aştı.
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