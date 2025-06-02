Türkiye'de Sinema ve Tiyatro İzleyici Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Sinema ve Tiyatro İzleyici Sayısı Artıyor

02.06.2025 10:46
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2022'de sinema seyircisi %4,9 artarak 32,5 milyon oldu, tiyatroda ise %26,9 salon sayısı arttı.

Türkiye'de sinema seyircisi sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,9 artarak 32 milyon 538 bin 289 kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri" bültenini yayımladı.

Sinema istatistikleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü idari kayıtları temel alınarak yayınlanmaya başlandı. Buna göre, Türkiye genelinde geçen yıl 295'i yerli, 441'i yabancı olmak üzere 736 film vizyona girdi. Bu dönemde sinema salonu sayısı 2 bin 776, bu salonlardaki koltuk sayısı 317 bin 274 olarak belirlendi.

Sinema seyircisi sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,9 artarak 32 milyon 538 bin 289 kişi olarak kayıtlara geçti. Yerli film seyirci sayısı yüzde 34,7 artarak 18 milyon 469 bin 778 kişi, yabancı film seyirci sayısı yüzde 18,6 azalarak 14 milyon 68 bin 511 kişi olarak hesaplandı.

Çocuk eseri gösteri sayısı arttı

Tiyatro istatistikleri, 2023-2024 sezonu itibarıyla Devlet Tiyatrolarına ilişkin veriler için Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden gelen idari kayıtlar temel alınarak yayımlanmaya başlandı. Veriler, gösteri yapan tiyatro gruplarına göre devlet tiyatroları, özel tiyatrolar, belediye tiyatroları, üniversite tiyatroları ve sivil toplum kuruluşu tiyatroları olmak üzere sınıflandırıldı.

Tiyatro salonu sayısı 2023-2024 sezonunda bir önceki sezona göre yüzde 26,9 artarak 1025'e ulaşırken, bu salonlardaki koltuk sayısı 431 bin 631 olarak belirlendi.

Devlet Tiyatroları tarafından söz konusu sezonda 105'i telif, 119'u çeviri olmak üzere toplam 224 eser oynandı. Anılan sezonda Devlet Tiyatrolarınca oynanan yetişkin eseri gösteri sayısı 4 bin 999 olurken çocuk eser gösteri sayısı 907 oldu. Devlet tiyatroları seyirci sayısı bu sezonda 1 milyon 794 bin 724 olarak belirlendi.

Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı, bir önceki sezona göre yüzde 18,5 artarak 9 bin 744'e yükseldi. Tiyatroda çeviri eser seyirci sayısı yüzde 25 artışla 2 milyon 158 bin 41, telif eser seyirci sayısı yüzde 29,5 yükselişle 5 milyon 895 bin 145 olarak kayıtlara geçti.

Bu salonlarda oynanan çocuk eseri gösteri sayısı bir önceki sezona göre yüzde 8 artışla 12 bin 474, yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 44,7 yükselerek 22 bin 929 oldu. Çocuk eseri seyirci sayısı aynı dönemde yüzde 0,9 azalırken, yetişkin eseri seyirci sayısı yüzde 46,2 artış gösterdi.

Türkiye genelinde 2023-2024 sezonunda Opera ve Bale Genel Müdürlüğüne bağlı opera ve bale gösterisi 6 ilde yapıldı. Opera ve bale seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 59,6 artarken, gösteri sayısı yüzde 34 artış kaydetti.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı 6 orkestra, 11 koro ve 11 topluluk söz konusu dönemde faaliyet gösterdi. Orkestra, koro ve topluluklarda seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 84,2 artarak 489 bin 975 oldu. Orkestra seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 47,9, koro seyirci sayısı ise yüzde 82,5 arttı. Aynı dönemde topluluk seyirci sayısı ise yüzde 150,5 yükselişle 191 bin 571 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ekonomi, Türkiye, Kültür, Turizm, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Sinema ve Tiyatro İzleyici Sayısı Artıyor - Son Dakika

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