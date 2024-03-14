Türkiye'de Tavuk Eti ve Yumurta Üretimi Arttı

Ekonomi

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artarak 203 bin 64 tona, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 6,3 yükselişle 1 milyar 837 milyon 648 bine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.?

Buna göre, ocakta 203 bin 64 ton tavuk eti üretildi. Bu üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6, bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı.

Tavuk yumurtası üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 1 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı. Bu dönemde 1 milyar 837 milyon 648 bin tavuk yumurtası üretildi.?

Ocakta kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 5,9 artarak 110 milyon 657 bin olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi de aynı dönemde yüzde 33,3 artarak 4 bin 845 ton oldu.