Türkiye’de tek: Belediye yem fabrikasıyla üretime katkı sağlıyor - Son Dakika
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Türkiye’de tek: Belediye yem fabrikasıyla üretime katkı sağlıyor

Türkiye’de tek: Belediye yem fabrikasıyla üretime katkı sağlıyor
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin yem maliyetlerini azaltmak ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla TEK Birlik Yem A.Ş. aracılığıyla yem üretimini sürdürüyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin yem maliyetlerini azaltmak ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla TEK Birlik Yem A.Ş. aracılığıyla yem üretimini sürdürüyor.

Türkiye'de belediye bünyesinde yem fabrikası işleten tek belediye olduğu belirtilen Büyükşehir Belediyesi, üreticilerden gelen talepler doğrultusunda ürün çeşitliliğini artırıyor. Bu kapsamda fabrikada mısır pelet cips ve arpa ezmesi üretimine başlandı.

Yüzde 100 mısırdan üretilen mısır pelet cips, besi ve süt hayvancılığında enerji kaynağı olarak kullanılırken, üreticilerden temin edilen arpa ise işlenerek arpa ezmesine dönüştürülüyor.

Üretim ve satış 3 kat arttı

TEK Birlik Yem A.Ş.'de son iki yılda üretim ve satış miktarının yaklaşık 3 kat arttığı bildirildi. Fabrikada 12 farklı çeşit yem üretilirken, üreticilerin talepleri doğrultusunda yeni ürünlerin de üretime dahil edildiği belirtildi.

Katkısız olarak hazırlanan yem ürünlerinin üreticilere uygun fiyatlarla ulaştırılmasıyla, hayvancılığın en önemli gider kalemlerinden biri olan yem maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, üreticilerin ihtiyaçlarını sahada dinlediklerini belirterek, "Türkiye'de yem fabrikası işleten tek belediye olarak, son iki yılda üretimimizi 3 kat artırdık ve ürün çeşitliliğimize mısır pelet cips ile arpa ezmesini ekledik. Kaliteli ve uygun fiyatlı yemlerimizle üreticimizin maliyetlerine katkı sunuyor, daha güçlü bir tarım ve hayvancılık için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, yem üretiminin yanı sıra tarım ve hayvancılığın farklı alanlarında üreticilere yönelik destek çalışmalarını da sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye’de tek: Belediye yem fabrikasıyla üretime katkı sağlıyor - Son Dakika

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