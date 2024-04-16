Türkiye\'de Ticaret ve Perakende Satış Hacmi Arttı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ticaret satış hacmi yıllık yüzde 11,3, perakende satış hacmi yıllık yüzde 25,1 arttı.

TÜİK, şubat ayı ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ticaret satış hacmi 2024 yılı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 15,4 artış gösterdi.

Toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,7, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 25,1 yükseldi.

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 2,3 ARTTI

Ticaret satış hacmi 2024 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 artış gösterdi. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,1, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,6, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 3,5 arttı.