Üye Girişi
Prof. Dr. Hamide Gübbük: "Pitayanın su tüketimi az, verimi fazla" - Son Dakika

Prof. Dr. Hamide Gübbük: "Pitayanın su tüketimi az, verimi fazla"

29.12.2021 13:02
Prof. Dr. Hamide Gübbük: "Pitayanın su tüketimi az, verimi fazla"

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin TÜBİTAK destekli 'Subtropik Koşullarda Sürdürülebilir Pitaya Yetiştiriciliği Üzerinde Araştırmalar Projesi'nin çıktıları paylaşım günü etkinliği ile üreticilerle paylaşıldı.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin TÜBİTAK destekli 'Subtropik Koşullarda Sürdürülebilir Pitaya Yetiştiriciliği Üzerinde Araştırmalar Projesi'nin çıktıları paylaşım günü etkinliği ile üreticilerle paylaşıldı. Etkinlikte konuşan Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamide Gübbük, "Projemizde, su tüketiminin muz ve avokado gibi türlere göre daha düşük olması, dikimden bir yıl sonra verime yatması, her yıl düzenli ürün vermesi, getirisinin nispeten yüksek olması ve yetiştiricilikte işçilik masraflarının düşük olması nedeniyle tür olarak pitaya seçilmiştir" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından TÜBİTAK destekli 'Subtropik Koşullarda Sürdürülebilir Pitaya Yetiştiriciliği Üzerinde Araştırmalar Projesi'nin çıktılarının paylaşım günü etkinliği düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi sera alanlarında düzenlenen etkinliğe Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, proje yürütücüsü Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hamide Gübbük, proje çalışanları Prof. Dr. Harun Kaman ve Öğr. Görevlisi Lokman Altınkaya, öğretim üyeleri, Antalya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Dursun Büyüktaş, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, tarımsal firma yetkilileri ve üreticiler katıldı.

"Tropik meyveye ilgi artıyor"

Subtropik Koşullarda Sürdürülebilir Pitaya Yetiştiriciliği Üzerinde Araştırmalar projesinin yürütücülüğünü yapan Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hamide Gübbük, proje çıktıları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Prof. Dr. Hamide Gübbük, "Küresel iklim değişikliğinin etkisi ile ülkemizde tropik meyve yetiştiriciliğine olan ilgi her geçen gün artmaya başlamıştır. Bu durumun etkisi ile Akdeniz Bölgesi'nde bazı mikroklima alanlarında muz ve avokado dışında passiflora, pitaya, mango, guava, longan, litchi, karambola gibi türlerin yetiştiriciliğine ticari olarak başlanmıştır" diye konuştu.

"Masrafları düşük olduğu için pitaya"

Küresel iklim değişikliğinin sıcaklık yönünden bazı avantajlar sağlamasına karşın, sürdürülebilir su kaynaklarının kullanımı yönünden tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de ilerleyen yıllarda bazı problemlerle karşılaşabileceği öngörüsünün altını çizen Prof. Dr. Hamide Gübbük, "Bu problemlerin çözümüne karşı şimdiden gereken hassasiyetin gösterilmesi, nispeten daha düşük su tüketimine ihtiyaç gösteren türlerde bile suyun optimum düzeyde kullanımı ile ilgili bilimsel çalışmalara önem verilmesi elzem gözükmektedir. Bu hipotezden yola çıkılarak yürütülen projemizde, su tüketiminin muz ve avokado gibi türlere göre daha düşük olması, dikimden bir yıl sonra verime yatması, her yıl düzenli ürün vermesi, getirisinin nispeten yüksek olması ve yetiştiricilikte işçilik masraflarının düşük olması nedeniyle tür olarak pitaya seçilmiştir" şeklinde konuştu.

"Sulama sistemleri denendi"

Konu olarak pitayada değişik terbiye sistemleri ve farklı sulama rejimlerinin verim ve kalite ile derim sonrası fizyolojileri üzerine etkilerinin araştırıldığını belirten Prof. Dr. Hamide Gübbük, "Bu kapsamda yürütülen projede, terbiye sistemi olarak direk, T ve ters U olmak üzere 3 farklı terbiye sistemi denenmiştir. Sulama rejimi olarak ise kontrol dışında 3 farklı kısıntılı sulama rejimi denenmiştir. Proje sonucunda, amaç ile bağlantılı olarak verim, kalite ve derim sonrası fizyolojisi açısından, en uygun sulama rejimi ve terbiye sistemi ortaya konmuştur" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Prof. Dr. Hamide Gübbük: Pitayanın su tüketimi az, verimi fazla
Prof. Dr. Hamide Gübbük: Pitayanın su tüketimi az, verimi fazla

YORUMLAR
500

Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Öğretim Üyesi, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Hamide Gübbük: 'Pitayanın su tüketimi az, verimi fazla' - Son Dakika Ekonomi


Bakırköy Belediyesi'ne sebze-meyve icrası! Satın alınan sebze ve meyvelerin parası ödenmemiş Bakırköy Belediyesi'ne sebze-meyve icrası! Satın alınan sebze ve meyvelerin parası ödenmemiş         
13:57
Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu         
13:55
3 haftalık bebeği kışın ortasında sokağa terk ettiler! Yoldan geçen kurye, bomba sanılan bebeği kurtardı 3 haftalık bebeği kışın ortasında sokağa terk ettiler! Yoldan geçen kurye, bomba sanılan bebeği kurtardı         
13:43
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi         
11:28
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı         
10:18
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz         
20:46
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı         
17:42

Son Dakika Haberleri
13:56 Yılmaz Vural'dan canlı yayına damga vuran sözler: İnşallah Ali Bey bizi Fenerbahçe'ye yakıştırır
13:54 Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu
13:45 TPF Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Bir ay sonra fiyatların yüzde 40 aşağı ineceğini tahmin ediyoruz
13:30 Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
13:19 Biden'ın imzaladığı savunma bütçesinde skandal detay: Türkiye, Dağlık Karabağ'da savaş suçu işledi
13:07 Bilim insanları uyardı! Uzayda yaşam, kolonilerde yamyamlık başlatabilir
13:04 Hadise ve Mehmet Dinçerler'in hareketli gecesi! Basın mensuplarından kaçmak için trafiği altüst ettiler
12:55 Tilkilere fısıldayan adamın kahkaha krizine sokan videosu: Mıhlama yapayım mı size?
12:42 Aras Bulut İynemli hayatının rolüne hazırlanıyor! Büyük projenin detayları ortaya çıktı
12:42 Bu gelin kuyumcudan fırlamış gibi! Ahsen gelin, üzerinde 1 kilo altınla programa çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 14:02:45. #1.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Hamide Gübbük: "Pitayanın su tüketimi az, verimi fazla" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement