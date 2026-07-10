Türkiye'de Yaş Meyve Sebze İhracatında Rekor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'de Yaş Meyve Sebze İhracatında Rekor

Türkiye\'de Yaş Meyve Sebze İhracatında Rekor
10.07.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı, yılın ilk yarısında 2,35 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı, yılın ilk altı ayında 2 milyar 353 milyon 915 bin dolara ulaştı. Sektör ocak-haziran döneminde ilk kez 2 milyar doları aşarak rekor kırdı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, sektör ilk yarıda 1 milyon 722 bin 572 ton ürün sattı.

İhracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artıran sektör, ilk yarı gelirini 1 milyar 690 milyon 579 bin dolardan 2 milyar 353 milyon 915 bin dolara yükseltti.

Sektör böylece ocak-haziran döneminde ilk kez 2 milyar dolar eşiğini geride bırakarak tarihi bir başarıya ulaştı.

Narenciye ilk sırada

Sektördeki en büyük payı 911 milyon 36 bin dolarla narenciye aldı. Narenciye ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 76 artarken, toplam yaş meyve sebze ihracatının yüzde 39'unu oluşturdu.

Bu kapsamda taze meyve ihracatı yüzde 38 artışla 757 milyon 549 bin dolara, taze sebze ihracatı ise yüzde 10 artışla 667 milyon 724 bin dolara ulaştı.

En büyük pazar Irak

En fazla ihracat 601 milyon 112 bin dolarla Irak'a gerçekleştirildi. Irak'ı 568 milyon 350 bin dolarla Rusya, 197 milyon 368 bin dolarla Romanya, 167 milyon 801 bin dolarla Almanya ve 112 milyon 426 bin dolarla Ukrayna takip etti.

En fazla ihracat yapılan Irak ve Rusya, sektör ihracatının yarısını oluşturdu.

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, son yıllarda sektörün önemli ihracat başarılarına imza attığını belirtti.

Her yıl ihracat seviyelerinin giderek arttığını ifade eden Uçak, "Sektörümüz bu yılın ilk yarısında da önemli bir ihracat geliri sağladı ve tarihi bir performans sergiledi. Bu yıl ilk defa ilk yarı döneminde ihracatımız 2 milyar dolar seviyesini aştı. Sektör olarak bir önceki yıla göre yüzde 39 artış ve 663 milyon dolar gibi önemli bir fark aşıldı. İhracatçılar olarak bunu başardığımız için çok mutlu ve gururluyuz." dedi.

Sektörün alt ürün gruplarında ciddi artışın yaşandığını anlatan Uçak, şunları kaydetti:

"İlk yarıdaki ihracat performansında dış pazarlardan gelen güçlü talep, birçok üründe yüksek rekolte ve Türk ihracatçılarının yıllar içinde oluşturduğu güçlü ticaret ağı etkili oldu. İhracatımızın bu yıl ay bazında yükselerek süreceğini düşünüyorum. Yıl sonunda güzel bir ihracat seviyesine ulaşacağımıza inanıyorum. Sektörümüz 2025 yılında 3 milyar 703 milyon 611 bin dolar ihracat geliri sağladı. Bu yıl ihracatımızın 4 milyar dolara ulaşacağını düşünüyorum. Çünkü Türk tarım ürünlerine dünyadan gelen talep giderek artıyor."

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Yaş Meyve Sebze İhracatında Rekor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza Almanya'da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza!
Turizm merkezinde facia Şişme bot rıhtıma çarparak patladı: 20 yaşındaki gençten acı haber Turizm merkezinde facia! Şişme bot rıhtıma çarparak patladı: 20 yaşındaki gençten acı haber
Hürmüz Boğazı’nda 6 bin denizci mahsur Hürmüz Boğazı'nda 6 bin denizci mahsur
Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı
Polise küfredip tehditler savurdu: Ben bir kraliçeyim Polise küfredip tehditler savurdu: Ben bir kraliçeyim
Bonnie Tyler 75 yaşında vefat etti Bonnie Tyler 75 yaşında vefat etti

11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
11:09
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
11:07
Yatacak yerimiz yok İstanbul’da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90’ı aştı
Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
10:01
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 11:51:53. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de Yaş Meyve Sebze İhracatında Rekor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.