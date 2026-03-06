Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Devrimi - Son Dakika
Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Devrimi

06.03.2026 12:09
Son 5 yılda güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücü 40 bin 689 megavata ulaştı, hedef 120 bin megavat.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yenilenebilir enerjide son dönemde sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Güneş ve rüzgar enerjimizin potansiyelini önemli ölçüde değerlendirdik. Son 5 yılda güneş ve rüzgarda toplam kurulu gücümüzü 18 bin 423 megavattan 40 bin 689 megavata ulaştırdık" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin 2021 yılında 7 bin 816 megavat olan güneş kurulu gücü, son 5 yılda yüzde 230 artarak 25 bin 827 megavata çıktı. Türkiye'nin atak yaptığı diğer bir kaynak da rüzgar enerjisi oldu. 2021 yılında 10 bin 607 megavat olan rüzgar kurulu gücü, 2026 yılının ocak ayında 14 bin 862 megavata yükseldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, verilere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Yenilenebilir enerjide son dönemde sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Güneş ve rüzgar enerjimizin potansiyelini önemli ölçüde değerlendirdik. Son 5 yılda güneş ve rüzgarda toplam kurulu gücümüzü 18 bin 423 megavattan bu yılın başında 40 bin 689 megavata ulaştırdık. Yani, 5 yılda 2'ye katladık" dedi.

'ELEKTRİK KURULU GÜCÜMÜZ, ARTMAYA DEVAM EDECEK

Türkiye'nin güneş ve rüzgar kurulu gücünü 2035'te 120 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Bayraktar, "Rüzgar ve güneşte 120 bin megavat hedefimizin 3'te birini gerçekleştirdik. Elektrik kurulu gücümüz, devreye alınacak yeni yatırımlarla her geçen gün artmaya devam edecek" ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar, 2021 yılında yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payının yüzde 53,6 olduğunu ifade ederek, "Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payını da önemli ölçüde yükselttik ve bugün itibariyle yüzde 62,5 seviyesine taşıdık" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

