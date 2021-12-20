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Türkiye'deki 12 havalimanına Uluslararası Havalimanı Karbon Akreditasyonu Sertifikası verildi - Son Dakika

Türkiye'deki 12 havalimanına Uluslararası Havalimanı Karbon Akreditasyonu Sertifikası verildi

20.12.2021 14:28
Türkiye'deki 12 havalimanına Uluslararası Havalimanı Karbon Akreditasyonu Sertifikası verildi

Türkiye'deki 12 havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) Programı kapsamında 1. Seviye Sertifika almaya hak kazandı.

Türkiye'deki 12 havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) Programı kapsamında 1. Seviye Sertifika almaya hak kazandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çevre ve yolcu dostu havalimanlarında karbon salımının insan sağlığı ve çevreye verdiği zararı asgariye indirmek için yoğun çalışmalar yürütülüyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı gerekli önlemlerin alındığı havalimanlarında, DHMİ'nin öncelikli hedefleri arasında yer alan enerji ve doğal kaynak tüketimini azaltma çalışmaları uluslararası otoriteler tarafından da değerlendiriliyor.

Bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetler ACI tarafından yürütülen ACA Programı kapsamında belgelendirildi.

Program kapsamında Gaziantep, Erzurum, Çanakkale, Balıkesir Koca Seyit, Bursa Yenişehir, Kapadokya, Sinop, Kahramanmaraş, Sivas Nuri Demirağ, Erzincan Yıldırım Akbulut, Adıyaman, Şırnak Şerafettin Elçi havalimanlarına Uluslararası Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) Programı kapsamında 1. Seviye Sertifikası verildi. 12 havalimanı ile başlayan sürecin daha fazla yaygınlaştırılması ve havalimanları kaynaklı karbon emisyonlarının azaltımına yönelik çalışmalar devam edecek.

Uluslararası Havalimanları Konseyi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Türkiye, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'deki 12 havalimanına Uluslararası Havalimanı Karbon Akreditasyonu Sertifikası verildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'deki 12 havalimanına Uluslararası Havalimanı Karbon Akreditasyonu Sertifikası verildi - Son Dakika
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