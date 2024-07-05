Türkiye'deki ikinci el lüks otomobillerin Avrupa'ya göre fiyat farkları dikkat çekti - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'deki ikinci el lüks otomobillerin Avrupa'ya göre fiyat farkları dikkat çekti

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Türkiye'de ikinci el lüks otomobillerin Avrupa'ya göre fiyatları dikkat çekti. Ferrari, Aston Martin ve Lamborghini marka araçların aynı modelleri Türkiye'de 4 katı fiyata satılıyor. Almanya'da satılan ikinci el lüks otomobiller Türkiye'de 4 katı fiyata alıcı arıyor. Örneğin, 2003 model Ferrari Türkiye'de servet isteniyor.

05.07.2024 10:50
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Türkiye'deki ikinci el lüks otomobillerin Avrupa'ya göre fiyat farkları dikkat çekti

Almanya'da satılan ikinci el lüks otomobiller Türkiye'de 4 katı fiyata alıcı arıyor

2003 model Ferrari'ye Türkiye'de servet isteniyor

İSTANBUL - Türkiye'de ikinci el lüks otomobillerin Avrupa'ya göre fiyatları dikkat çekti. Ferrari, Aston Martin ve Lamborghini marka araçların aynı modelleri Türkiye'de 4 katı fiyata satılıyor.

Türkiye'de ikinci el otomobil piyasasındaki durgunluk neredeyse her gün gündeme geliyor. Oto galeri esnafları araçların ellerinde kaldığını, piyasanın gittikçe kötüleştiğinden şikayet ediyor. İlan sitelerinde bireysel satış ilanları da artıyor.

Bu dönemde ikinci el 'lüks' otomobildeki fiyat farkları karşılaştırıldı. Almanya'nın Dusseldorf şehrinde bulunan en işlek ikinci el otomobil galerisindeki fiyatlarla Türkiye'deki fiyatlar arasında fark göze çarptı. Aynı model aynı yaştaki ikinci el araçlar Türkiye'de 4 katı fiyata satışa sunuluyor.

İkinci el Ferrari 15,5 milyon lira

Örnek olarak 2003 Ferrari 575M Maranello model araç Almanya'da 120 bin euro'ya (4,2 milyon lira) alıcı ararken, Türkiye'deki aynı model araç 15,5 milyon lira olarak ilana konuluyor. Diğer bir örnek Aston Martin'de görüldü. V8 Vantage model araç Almanya'da 100 bin euro'yken (3,5 milyon lira) Türkiye'deki ilan sayfasında 13,8 milyon liraya satılıyor.

Lamborghini'ye 40 milyon lira isteniyor

Başka dikkat çeken araç ise, herkesin hayallerini süsleyen Lamborghini'de görüldü. Aventador LP700-4 model araç 285 bin euroya (10,1 milyon lira) alıcı bekliyor. Türkiye'de aynı araç için neredeyse 40 milyon lira isteniyor.

Sıfırları Haziran ayında birer adet satıldı

Öte yandan ODMD'nin açıkladığı otomobil pazarı verilerine göre Türkiye'de Haziran ayında sıfır olarak 1 adet Ferrari, 1 adet Aston Martin ve 1 adet Lamborghini marka araç satıldı. Ocak-Haziran döneminde ise 12 adet Ferrari, 10 adet Lamborghini ve 8 adet Aston Martin yeni kullanıcısıyla buluşturuldu.

Genel olarak otomobil satışları ise, Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 7,3 oranında artarak 462 bin 955 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26 adet olarak gerçekleşti.

Kaynak: İHA

Aston Martin, Lamborghini, Almanya, Ferrari, Türkiye, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'deki ikinci el lüks otomobillerin Avrupa'ya göre fiyat farkları dikkat çekti - Son Dakika

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