Türkiye\'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye pazarından çekilen ve bir dönem ciddi satış rakamlarına ulaşan ünlü cips markası raflara döndü.
Yeniden market raflarındaki yerini aldığı konuşulan cipsin etiketinde yer alan fiyat ise yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
Avrupa ülkelerinde 2 ila 4 euro arasında satılan cipsin Türkiye'de 330 TL'den satışa sunulması büyük tepki çekti.
