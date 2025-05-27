Türkiye\'den İki Öğrenci Avrupa Finansal Yarışmasına Katıldı

Avrupa Bankacılık Federasyonunun (EBF) düzenlediği Avrupa Finansal Okuryazarlık Yarışması'na (European Money Quiz) Türkiye'den iki öğrenci katıldı.

Türkiye Bankalar Birliğinden (TBB) yapılan açıklamaya göre, TBB'nin düzenlediği ve 13-15 yaş grubundaki öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirilen Finansal Okuryazarlık Bilgi Yarışması'nda iki öğrenci dereceye girdi.

Söz konusu öğrenciler, 23 Mayıs'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen European Money Quiz yarışmasında Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Yarışma, alanında Avrupa'nın "en büyük" finansal okuryazarlık etkinliği olma özelliğini taşıyor.

Yarışmaya, 30 ülkeden 60 öğrenci katılarak Avrupa şampiyonluğu için yarıştı. Türkiye adına katılan Muhammet Yusuf Aydın ve Yusuf Güneş, iki gün süren etkinlik kapsamında diğer öğrencilerle beraber Brüksel Borsasını ziyaret etme imkanı buldu.

Genç katılımcılar, bütçe oluşturma, tasarruf yöntemleri, uzun vadeli finansal planlama, dijital güvenlik farkındalığı ve para yönetimi gibi temel finansal konularda bilgilerini yarıştırdı.

TBB, finansal okuryazarlığın erken yaşlarda geliştirilmesinin önemine inanarak bu alanda çalışmalar yürütüyor. Finansal okuryazarlık alanındaki eğitimlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası işbirliklerine katkı sunmaya ve gençlerin finansal bilincini artırmaya yönelik projeleri desteklemeye devam ediyor.