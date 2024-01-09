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Türkiye'den İthal Edilen Yumurtaların İkinci Kısmı da Rusya'ya Ulaştı - Son Dakika
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Türkiye'den İthal Edilen Yumurtaların İkinci Kısmı da Rusya'ya Ulaştı

Rusya Gıda Güvenliği Kurumu, Türkiye'den ithal edilen 316 bin 800 adet yumurtanın 5 Ocak'ta ülkeye giriş yaptığını duyurdu. Bu açıklama ile birlikte toplamda 19,3 ton ağırlığındaki yumurtaların dağıtımına başlanacağı belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce Türkiye'den ek ithalat yapılması teklifini değerlendirmesiyle birlikte Rusya, vergisiz yumurta ithalatına izin vermişti.

Türkiye\'den İthal Edilen Yumurtaların İkinci Kısmı da Rusya\'ya Ulaştı
09.01.2024 - 14:23,
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Türkiye'den ithal edilen yumurtaların ikinci kısmının da Rusya'ya ulaştığı bildirildi.

Rusya Gıda Güvenliği Kurumundan (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, Türkiye'den ithal edilen yumurtaların 5 Ocak'ta ülkenin güneyindeki "Yarag-Kazmalyar" noktasından Rusya'ya giriş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, toplam 19,3 ton ağırlığındaki 316 bin 800 adet yumurtanın ülke içinde dağıtımına başlanacağı ifade edildi.

Rosselkhoznadzor'dan 3 Ocak'ta yapılan açıklamada, Türkiye'den ithal edilen aynı miktarda yumurtanın ilk kısmının Rusya'ya ulaştığı bildirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Aralık'ta ülkede yumurta fiyatlarında yaşanan artışa dikkati çekerek, "Türkiye'den ek ithalatın yapılması teklif ediliyor. (Türkiye ile) Tarım alanı dahil ekonomik bağlarımız güzel bir şekilde gelişiyor." açıklamasında bulunmuştu.

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev de Türkiye'den kısa süre içinde vergisiz yumurta ithalatı yapacaklarını ifade etmişti.

Rus hükümeti, 1 Ocak'tan 1 Haziran'a kadar 1,2 milyar yumurtanın vergisiz ithalatına izin vermişti.

Kaynak: AA
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