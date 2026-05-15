Türkiye, DIGITALEUROPE Üyesi Oldu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dijital Teknolojiler İş Konseyi, Türkiye'nin Avrupa dijital ekosistemindeki temsil gücünü stratejik düzeyde güçlendirmek amacıyla, Avrupa'nın bu alandaki öncü kuruluşlarından DIGITALEUROPE'a üye olduğunu duyurdu.

DEİK'ten yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'nın dijital dönüşüm politikalarının şekillenmesinde kritik rol oynayan DIGITALEUROPE bünyesinde yer almanın, yapay zeka, siber güvenlik, bulut teknolojileri ve veri yönetişimi gibi Avrupa'nın dijital geleceğini belirleyen stratejik alanlarda Türkiye'nin temsil gücünü artıracak önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul, dijital ekonominin artık yalnızca teknoloji şirketlerini değil, üretimden enerjiye, finanstan lojistiğe kadar tüm sektörleri dönüştüren stratejik bir alan haline geldiğini belirtti.

-"Stratejik bir adım olarak görüyoruz"

Üyelikle Türkiye ve Avrupa arasındaki dijital işbirliklerinin yeni dönemde daha stratejik ve kritik bir önem kazandığını vurgulayan Erkul, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin genç nüfusu, güçlü girişimcilik ekosistemi ve mühendislik kapasitesi sayesinde Avrupa'nın dijital dönüşümünde önemli bir ortak konumda. Dijital teknolojiler artık yalnızca ekonomik büyümenin değil; rekabet gücünün, veri güvenliğinin, yapay zeka kapasitesinin ve küresel etkinliğin de belirleyici unsuru haline geldi. Avrupa ile Türkiye arasında dijital alanda kurulacak güçlü işbirliklerinin, teknoloji yatırımlarından girişimcilik ekosistemine, veri merkezlerinden yapay zeka uygulamalarına kadar geniş bir alanda yeni fırsatlar oluşturacağına inanıyoruz. DIGITALEUROPE üyeliğimizi, Türkiye'nin Avrupa dijital ekosistemiyle daha derin entegrasyonu ve teknoloji diplomasisinin güçlendirilmesi açısından stratejik bir adım olarak görüyoruz."

Türk şirketlerinin Avrupa'daki dijital tedarik zincirlerinde daha güçlü şekilde konumlanmasını hedeflediklerini belirten Erkul, günümüzde teknoloji diplomasisinin artık sadece teknik bir süreç değil, ekonomik bağımsızlığın ve küresel rekabetçiliğin anahtarı olduğunu bildirdi.

Erkul, üyelikle yerli yazılım ve teknoloji çözümlerinin, Avrupa pazarındaki standartlara katkı vermesini sağlayacaklarını, Türk teknoloji şirketlerinin Avrupa'daki dijital politika ve işbirliği platformlarında daha görünür olmasına katkı sağlayacaklarını bildirdi.

Türk şirketlerinin Avrupa'daki dijital tedarik zincirlerinde daha fazla yer almasını sağlamayı amaçladıklarına işaret eden Erkul, "Türkiye'nin yalnızca teknolojiyi tüketen değil, geliştiren, yön veren ve bölgesel dijital merkez olma hedefini destekleyen bir ülke olarak konumlanması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Dijital altyapı alanlarında yeni işbirlikleri geliştirmeyi amaçlıyoruz"

Üyelikle, Türk teknoloji şirketlerinin Avrupa'daki dijital değer zincirlerinde daha etkin rol almasına katkı sunmayı hedeflediklerini aktaran Erkul, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa genelinde teknoloji şirketlerini, ulusal sektör birliklerini ve dijital ekosistem paydaşlarını bir araya getiren DIGITALEUROPE yapay zeka, veri yönetişimi, dijital egemenlik, bulut altyapıları, yarı iletkenler, siber güvenlik ve yeşil-dijital dönüşüm gibi alanlarda Avrupa Birliği politika süreçlerine katkı sunuyor. Üyelik ile DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyinin, Avrupa'daki teknoloji politika tartışmalarına ve özel sektör işbirliği platformlarına daha aktif katılım sağlaması hedefleniyor. İş Konseyi, son dönemde gerçekleştirdiği uluslararası programlar, teknoloji diplomasi faaliyetleri ve ekosistem buluşmalarıyla Türkiye'nin dijital dönüşüm vizyonuna katkı sunmaya devam ediyor, Avrupa başta olmak üzere farklı bölgelerde teknoloji, yatırım, girişimcilik ve dijital altyapı alanlarında yeni işbirlikleri geliştirmeyi amaçlıyoruz."

-"Türkiye, Avrupa'nın dijital geleceği açısından önemli bir ortak"

DIGITALEUROPE Genel Direktörü Cecilia Bonefeld-Dahl'ın da Türkiye'nin Avrupa'nın dijital geleceği açısından önemli bir ortak olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi'ni DIGITALEUROPE bünyesinde görmekten memnuniyet duyuyoruz. Türkiye dinamik inovasyon ekosistemi, güçlü sanayi kapasitesi ve giderek gelişen teknolojik uzmanlığıyla Avrupa'nın dijital geleceği açısından önemli bir ortak. DEİK, Türk ve Avrupa dijital ekosistemleri arasındaki bağların güçlendirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Daha rekabetçi, güvenli ve dayanıklı bir Avrupa dijital geleceğini şekillendirecek politika ve teknolojiler üzerinde yakın işbirliği içinde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."