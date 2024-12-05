Türkiye, Doğal Yoğurt Mayası Üretecek - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, Doğal Yoğurt Mayası Üretecek

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Tarım Bakanı Yumaklı, doğal yoğurt mayalarının patent sürecinin tamamlanacağını duyurdu.

05.12.2024 14:23
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Türkiye kendi mayası ile yoğurt üretecek

BURSA - Bursa'da düzenlenen 'Global Farm Summit 2024- Çiftlik Zirvesi'nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İçinde hiçbir katkı olmadan dayanıklılığını zaman olarak 3-4 kat artıracak doğal yoğurt mayalarının patent süreci tamamlandığında artık Anadolu'nun dört bir tarafından toplanmış yoğurt mayalarının ticarileşmesi, Türkiye'de üretilen ürünlerde kullanılması söz konusu olacak" dedi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen 'Global Farm Summit 2024-Çiftlik Zirvesi'nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde, ülkemizin tarımsal üretimine katkı yapacak Ar-Ge çalışmalarının birçok konuda devam ediyor. Bunların ticari hayata dönmesi konusunda yeni bir çalışma başlattık. Raflarda olanları indirip yeniden özellikle ithalat konusunda ya da ithalat bağımlılığı konusunda etki edecek olanları yeniden gözden geçiriyoruz. Burada çok kıymetli arkadaşlarımın üzerinde 3 yıl çalıştıkları yoğurt mayasıyla ilgili çalışmaları buraya gelen ziyaretçilerin beğenilerine sundular. Patent süreci tamamlandığında artık Anadolu'nun dört bir tarafından toplanmış yoğurt mayalarının ticarileşmesi, Türkiye'de üretilen ürünlerde kullanılması söz konusu olacak. Bu konuda da özellikle içinde hiçbir katkı olmaksızın dayanıklılığını 3-4 kat zaman olarak artıracak doğal yoğurt mayaları ithalat kısmı sona ermiş olacak. Bu çalışmada başarı gösteren, çalışmayı sona erdiren ve ülkemizin hakikaten belki çok küçük bölüm ya da başlığı gibi görülebilir, bu ve benzeri konularında ithalat bağımlılığını sona erdiren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı üretimin ve üreticinin yüzyılı olacak. Bizler de bakanlık olarak, kimler bu konuda kendinden vererek çalışıyorsa, bizimle beraber çalışma arzu ve isteği varsa, önünün açılmasının istediği konular varsa biz hemen orada üreticilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, Doğal Yoğurt Mayası Üretecek - Son Dakika

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