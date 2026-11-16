Türkiye, Doha'daki ITU seçimlerinde 2027-2030 için konsey üyeliğine yeniden seçildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) konsey üyeliğine yeniden seçildiğini belirterek, "2002'den bu yana sürdürdüğümüz ITU konsey üyeliğimize 2027-2030 döneminde de devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ITU Tam Yetkili Temsilciler Konferansı kapsamında gerçekleştirilen seçimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin uluslararası telekomünikasyon alanındaki etkinliğine dikkati çeken Uraloğlu, "ITU Tam Yetkili Temsilciler Konferansı'nda gerçekleştirilen seçimlerde yeniden ITU konsey üyeliğine seçildik. 2002'den bu yana sürdürdüğümüz ITU konsey üyeliğimize 2027-2030 döneminde de devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Türkiye'nin uluslararası telekomünikasyon alanındaki etkinliğini artırmak için çalışmaya devam ettiklerini bildirerek, "ITU Konseyinde üstlendiğimiz sorumluluğu yeni dönemde de yerine getirecek, haberleşme teknolojilerinin gelişimine ve dijital geleceğin şekillendirilmesine katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.