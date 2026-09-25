Türkiye dün 1 milyon 11 bin 802 megavatsaat üretti, tüketim 991 bin 704 megavatsaat oldu - Son Dakika
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Türkiye dün 1 milyon 11 bin 802 megavatsaat üretti, tüketim 991 bin 704 megavatsaat oldu

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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 11 bin 802 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 991 bin 704 megavatsaat oldu. Üretimde yüzde 23,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı; Türkiye dün 20 bin 995 megavatsaat elektrik ihraç etti, 959 megavatsaat ithal etti.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 11 bin 802 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 991 bin 704 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 587 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 277 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 11 bin 802 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 991 bin 704 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 20 bin 995 megavatsaat elektrik ihracatı, 959 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
EkonomiTürkiyeEnerjiGüncelSon Dakika

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