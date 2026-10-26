Türkiye dün 816 bin 37 megavatsaat elektrik üretip 801 bin 294 megavatsaat tüketti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye dün 816 bin 37 megavatsaat elektrik üretip 801 bin 294 megavatsaat tüketti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de dün 816 bin 37 megavatsaat elektrik üretilirken tüketim 801 bin 294 megavatsaat oldu. Üretimde yüzde 19 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer alırken, saatlik en yüksek tüketim 38 bin 570 megavatsaatle 19.00'da gerçekleşti.

????? Türkiye'de dün günlük bazda 816 bin 37 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 801 bin 294 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 570 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 461 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 816 bin 37 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 801 bin 294 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,6 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 755 megavatsaat elektrik ihracatı, 417 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
EkonomiTürkiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak’a tarihi ceza Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak'a tarihi ceza
12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı Ülke bayram yerine döndü 12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü
Oyun devine siber saldırı 11,7 milyon kullanıcının verisi çalındı Oyun devine siber saldırı! 11,7 milyon kullanıcının verisi çalındı
Netanyahu’dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım Netanyahu'dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım
Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
10:02
Yeni takımında da kabus sürüyor Çağlar yine sakatlandı
Yeni takımında da kabus sürüyor! Çağlar yine sakatlandı
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
09:44
Arda Güler, El Clasico’ya damga vurdu İspanyollar hayran kaldı
Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı
09:41
Mezarlıkta bir garip olay “Baba duyuyorsan işaret gönder“ dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
08:47
Altında deprem 3 aydır böylesi görülmemişti
Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 10:25:07. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye dün 816 bin 37 megavatsaat elektrik üretip 801 bin 294 megavatsaat tüketti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei