Türkiye dün 816 bin 37 megavatsaat elektrik üretip 801 bin 294 megavatsaat tüketti

????? Türkiye'de dün günlük bazda 816 bin 37 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 801 bin 294 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 570 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 461 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 816 bin 37 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 801 bin 294 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,6 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 755 megavatsaat elektrik ihracatı, 417 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.