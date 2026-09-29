Türkiye dün 966 bin 523 megavatsaat elektrik üretti, tüketim 947 bin 551 oldu

Türkiye'de dün günlük bazda 966 bin 523 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 947 bin 551 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 197 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 771 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 966 bin 523 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 947 bin 551 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,3 payla hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,4 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 17,3 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 20 bin 994 megavatsaat elektrik ihracatı, 1966 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.