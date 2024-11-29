Türkiye Ekonomisi 2024'ün 3'üncü Çeyreğinde Yüzde 2,1 Büyüdü - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Ekonomisi 2024'ün 3'üncü Çeyreğinde Yüzde 2,1 Büyüdü

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı 3'üncü çeyrek büyüme oranlarını açıkladı. Yıllık büyüme yüzde 2,1 olarak gerçekleşti ve toplam büyüme ilk 3 çeyrekte yıllık yüzde 3,2 oldu. Enflasyon düşüşü ve işgücü piyasasındaki iyileşmelerle sürdürülebilir büyüme hedefleniyor.

29.11.2024 13:39
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HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, dezenflasyon sürecinde büyümenin, öngörüler doğrultusunda ılımlı ve dengeli seyrettiğini açıkladı.

Bakanlıktan, 2024 yılı 3'üncü çeyrek büyüme oranlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye ekonomisi 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde yıllık yüzde 2,1 büyüdü. Böylece ilk 3 çeyrekte büyüme yıllık yüzde 3,2 gerçekleşti. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştı. Milli gelirimizin yaklaşık 4'te 3'ünü oluşturan sanayi hariç sektörlerde yıllık büyüme devam ediyor. Sürdürülebilir yüksek büyüme için gerekli olan yeniden dengelenme, programımız sayesinde sağlandı. İlk 3 çeyrekte iç talep büyümeye 1,3 puan, net dış talep ise 1,9 puan katkı verdi. İş gücü piyasasındaki görünüm dezenflasyon sürecinin kısa vadeli etkilerinin sınırlı olduğunu gösteriyor. 3'üncü çeyrekte mevsimsel düzeltilmiş istihdam yıllık 1 milyon kişi artarken, işsizlik oranı 0,5 puan gerileyerek yüzde 8,7 gerçekleşti" denildi.

Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarla önemli kazanımlar sağlandığı belirtilen açıklamada, "Haziranda başlayan dezenflasyon sürecinde yıllık enflasyon 26,9 puan azaldı. Mali disiplin güçleniyor. Yıllıklandırılmış cari açığın milli gelire oranı 3'üncü çeyrekte 2023 yılının aynı dönemine göre 3,6 puan düşerek yüzde 0,8'e geriledi. Türk lirasına artan güven ve dış kaynak girişiyle önemli ölçüde rezerv birikimi sağlandı. 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşu ülkemizin kredi notunu bu yıl 2 kademe yükseltti. Dezenflasyon sürecinde büyüme, öngörülerimiz doğrultusunda ılımlı ve dengeli seyrediyor. Enflasyondaki düşüşle birlikte artan öngörülebilirlik, ticaret ortaklarımızdaki toparlanma, küresel ticaretteki iyileşme ve destekleyici küresel finansal koşullar sayesinde gelecek yılın 2'nci yarısından itibaren ekonomik aktivitenin ivme kazanmasını öngörüyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin refahını gözeterek sürdürülebilir, yüksek ve kapsayıcı büyüme için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Ekonomisi 2024'ün 3'üncü Çeyreğinde Yüzde 2,1 Büyüdü - Son Dakika

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