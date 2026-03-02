Türkiye Ekonomisi 2025'te %3,6 Büyüyecek - Son Dakika
Türkiye Ekonomisi 2025'te %3,6 Büyüyecek

02.03.2026 13:12
Sanayi Bakanı Kacır, Türkiye'nin 2025'te %3,6 büyüyeceğini ve sanayi yatırımlarının arttığını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 3,6 büyüdüğünü bildirerek, "Makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 5 artması, üretim kapasitemizin güçlenmesine işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025'e ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine yönelik paylaşım yaptı.

Küresel gelişmelerin, sanayi üretimi ve teknolojik yeterliliklerin ülke ekonomileri için kritik önemde olduğunu gösterdiğini belirten Kacır, "Türkiye ekonomisi, 2025'te yüzde 3,6 büyüdü. Sanayi katma değerimiz yüzde 2,9 ile son 4 yılın en hızlı artışını kaydetti. Makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 5 artması, üretim kapasitemizin güçlenmesine işaret ediyor. 2026'da sanayimizdeki yükseliş hızlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, uygun koşullu finansman programları, istihdam ve yatırım teşvikleri ile dijital ve yeşil dönüşüm odaklı uygulamalarla destekleyecekleri Türk sanayisinin, Milli Teknoloji Hamlesi'nin ve Yerel Kalkınma Hamlesi'nin öncüsü olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Türkiye Ekonomisi 2025'te %3,6 Büyüyecek
