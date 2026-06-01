Türkiye Ekonomisi 2026'da %2,5 Büyüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Ekonomisi 2026'da %2,5 Büyüdü

Türkiye Ekonomisi 2026\'da %2,5 Büyüdü
01.06.2026 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin 2026 ilk çeyrek büyümesi %2,5 oldu; iş dünyasında olumlu karşılandı.

Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyümesi ve kesintisiz büyüme serisini 23'üncü çeyreğe taşıması iş dünyasında olumlu karşılandı. MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, açıklanan verilerin Türkiye'nin üretim, ticaret ve ihracat kapasitesinin güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyümesi ve kesintisiz büyüme serisini 23'üncü çeyreğe taşıması iş dünyasında olumlu yankı buldu. MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, açıklanan büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akgül, yıllıklandırılmış milli gelirin 1 trilyon 639 milyar dolara ulaşmasının Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli bir gösterge olduğunu belirterek, bu başarının ülkenin küresel ekonomideki konumunu daha da güçlendirdiğini ifade etti. Mal ve hizmet ihracatında kaydedilen yüzde 12,7'lik artışın reel sektör açısından son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Akgül, ihracat odaklı büyümenin sürdürülebilir kalkınma için büyük önem taşıdığını kaydetti. MÜSİAD Antalya Şubesi olarak üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Akgül, iş dünyasının büyüme yolculuğuna katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi. Sürdürülebilir büyümenin kalıcı hale gelmesi için yatırım ortamını güçlendirecek politikaların önemine dikkat çeken Akgül, önümüzdeki dönemde yatırım iştahını artıracak uygulamaların ekonomik büyümeyi daha da destekleyeceğini ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Ekonomisi 2026'da %2,5 Büyüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Ankara’da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin’in katil zanlısı öz yeğeni çıktı Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Ürdün, milli takımın Dünya Kupası maçları için resmi mesai saatlerini esnetecek Ürdün, milli takımın Dünya Kupası maçları için resmi mesai saatlerini esnetecek
Nevşehir’de babasından kaçan zihinsel engelli şahıs deredeki ağaçta asılı kaldı Nevşehir'de babasından kaçan zihinsel engelli şahıs deredeki ağaçta asılı kaldı

18:14
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay
18:07
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
17:10
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama
CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
16:50
Tahran’ın kararı piyasaları vurdu Altın çakıldı, petrol fırladı
Tahran'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı
16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
16:38
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 18:47:27. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Ekonomisi 2026'da %2,5 Büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.