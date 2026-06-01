Türkiye Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor

01.06.2026 13:41
Bakan Bolat, 2026'da mal ve hizmet ihracatı artışıyla ekonomik büyümede ivmelenme bekliyor.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "2026 yılının 2'nci çeyreğinde kaydedilen mal ve hizmet ihracatındaki önemli artışların da katkısıyla 2026 yılının kalan 9 ayında ekonomik büyümede ivmelenme beklenmektedir" dedi.

Bakan Ömer Bolat, TÜİK'in açıkladığı 2026 yılı 1'inci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gayri safi yurt içi hasılamız (GSYH) 2026 yılı ilk çeyreğinde yüzde 2,5 oranında artarak 23 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam etmiştir. Bu suretle yıllıklandırılmış GSYH 2026 yılı ilk çeyreği itibarıyla 1 trilyon 639 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Yatırım harcamaları 2026 yılı ilk çeyreğinde yüzde 3 artarak büyümeye 0,8 yüzde puan katkı vermiştir. Böylelikle yatırımlar büyümeyi desteklemeyi 6 çeyrektir kesintisiz sürdürmüştür. İlk çeyrek büyümesine en yüksek katkı özel tüketimden gelmiş, özel tüketim büyümeye 3,4 yüzde puan katkı sağlamıştır. Takvim ve savaşın olumsuz etkisiyle de dış dengenin büyümeye katkısı eksi 2,5 yüzde puan olurken, kamu kesimi harcamalarının büyümeye katkısı ise 0,3 yüzde puan olarak gerçekleşmiştir. Katma değer artışı 2026 yılı ilk çeyreğinde hizmetler sektörü toplamında yüzde 2,5 (katkı: 2,1 yüzde puan) olarak gerçekleşmiştir. Bu çerçevede, hizmetler büyümeye en fazla katkı veren sektör olmuştur. Sanayi sektöründe üretim yüzde 0,8 azalarak büyümeye 0,2 yüzde puan negatif katkı vermiştir. İnşaat sektöründe katma değer yüzde 3,2 (katkı: 0,2 yüzde puan), tarım sektöründe ise yüzde 4,6 (katkı: 0,1 yüzde puan) artmıştır. Küresel belirsizliğin ve savaşların hakim olması nedeniyle, 2026 yılı ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak cari işlemler açığının milli gelire oranı yüzde 2,4 seviyesine yükselmiş, fakat tarihsel ortalamanın (yüzde 3,4) altında dengeli seyrini korumuştur. Üretimin öncü göstergesi olan İSO Türkiye İmalat PMI 2026 Mayıs ayında 49,8'e yükselerek son 26 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 2026 yılının 2'nci çeyreğinde kaydedilen mal ve hizmet ihracatındaki önemli artışların da katkısıyla 2026 yılının kalan 9 ayında ekonomik büyümede ivmelenme beklenmektedir. Üretimde verimlilik odaklı dönüşüm ve rekabet gücünü artırmaya yönelik yapısal reformlarla birlikte Türkiye ekonomisinin potansiyel büyüme oranını yukarıya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

'CARİ FİYATLARLA GSYH'DE REKOR'

Bakan Bolat, büyüme trendinin devam ettiğini belirterek, "Pandemide dahi büyüme performansını sürdüren Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1,8, 2021 yılında yüzde 11,8, 2022 yılında yüzde 5,4, 2023 yılında yüzde 5, 2024 yılında yüzde 3,3 ve 2025 yılında yüzde 3,6 oranında büyüme kaydetmişti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 oranında artmıştır. 2021 yılında 828 milyar dolar, 2022 yılında 925 milyar dolar, 2024 yılında 1 trilyon 358 milyar dolar olan cari fiyatlarla GSYH, 2025 yılında 1 trilyon 596 milyar dolara yükselerek, tüm zamanların rekorunu kırmıştı. 2026 yılı ilk çeyreği itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 639 milyar dolara yükselerek bu rekorunu yinelemiştir. 2022 yılında 10 bin 434 dolar, 2023 yılında 13 bin 8 dolar ve 2024 yılında 15 bin 325 dolar olan kişi başına düşen milli gelir 2025 yılında ivmelenmesini sürdürerek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 18 bin 40 dolara ulaşmıştır. 2022 yılında yüzde 5, 2023 yılında yüzde 3,6 ve 2024 yılında ise yüzde 1, olan cari işlemler açığının GSYH içindeki payı 2025 yılı itibarıyla yüzde 1,9 oranında gerçekleşerek tarihsel ortalamasının (2002-2025 ortalaması: yüzde 3,4) altında seyretmeye devam etmişti. Küresel belirsizliğin ve savaşların hakim olduğu 2026 yılı ilk çeyreğinde cari işlemler açığının milli gelire oranı yüzde 2,4 seviyesine yükselmiş, fakat tarihsel ortalamanın altında dengeli seyrini korumuştur. 2026 yılı ilk çeyrek büyüme performansı, küresel ölçekte zorlu şartların sürdüğü bir dönemde ekonomimizin dayanıklılığını teyit etmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak yürüttüğümüz faaliyetlerin de katkısıyla cari işlemler dengesindeki ılımlı görünüm korunmaktadır. Mal ve hizmet ihracatında yıl sonu hedefi olan 410 milyar doların üzerinde bir performansın yakalanması ve büyüme ivmesinin korunarak güçlendirilmesi için yürüttüğümüz çalışmaları hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

