Türkiye Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor

01.06.2026 14:35
ATO Başkanı Gürsel Baran, 2026'nın ilk çeyrek büyüme verilerini değerlendirerek reel sektöre vurgu yaptı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin 2026 yılı birinci çeyrek büyüme verileri hakkında, "Reel sektörün güçlü kalması, sürdürülebilir büyümenin en temel şartıdır. İş dünyası olarak üretmeye, yatırım yapmaya ve ülkemiz için değer oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

ATO Başkanı Baran, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 yılı birinci çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi. Yüzde 2,5 olarak açıklanan büyüme oranının beklentilerin altında gerçekleştiğini belirten Baran, enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikası, yüksek finansman maliyetleri ve küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin büyümesini 23 çeyrektir sürdürmesinin önemli olduğunu söyledi. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yılın birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,7 artarak 16 trilyon 999 milyar 977 milyon lira olduğunu kaydeden Baran, GSYH'yi oluşturan faaliyetlere bakıldığında, bilgi ve iletişim faaliyetlerinin yüzde 9,5, diğer hizmet faaliyetlerinin yüzde 5,2, tarım sektörünün yüzde 4,6, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetlerinin yüzde 3,7, finans ve sigorta faaliyetlerinin yüzde 3,5, inşaat sektörünün yüzde 3,2, gayrimenkul faaliyetlerinin yüzde 3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetlerinin yüzde 1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinin yüzde 1,8 arttığını, sanayi sektörünün ise yüzde 0,8 azaldığını dile getirdi.

"Jeopolitik risklerin sürdüğü bir süreçten geçiyoruz"

Mevcut şartlar altında beklenenin altında da olsa ekonominin büyüme performansını korumasının önemine dikkat çeken Baran, "Dünya ekonomisinde belirsizliklerin arttığı, ticarette korumacı eğilimlerin güçlendiği, jeopolitik risklerin sürdüğü bir süreçten geçiyoruz. Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikası ve yüksek finansman maliyetleri reel sektörümüz üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor. Böyle bir dönemde büyüme oranı beklentilerin altında kalmış olsa da ekonomimizin pozitif bölgede kalmayı sürdürmesi son derece kıymetli. İş dünyamız son dönemde yüksek kredi maliyetleri, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve artan işletme giderlerine rağmen üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam ediyor. Ekonomimizin büyüme performansını koruyabilmesi ve yeniden daha güçlü bir ivme yakalayabilmesi için reel sektörün desteklenmesi büyük önem taşıyor. Özellikle üretim ve yatırım yapan işletmelerimizin finansmana erişimini kolaylaştıracak, yatırım iştahını artıracak ve işletmelerimizin nakit akışını rahatlatacak düzenlemeler, büyümeye doğrudan katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Reel sektörün güçlü kalması, sürdürülebilir büyümenin en temel şartıdır"

Ekonomik programın temel hedeflerinden biri olan fiyat istikrarının önemine işaret eden Baran, "Enflasyonla mücadelede elde edilecek başarı, uzun vadeli ekonomik istikrar açısından büyük önem taşıyor. Ancak bu süreçte üretim gücümüzü, yatırım kapasitemizi, ihracat ve istihdam seviyemizi koruyacak adımların da eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi gerekiyor. Reel sektörün güçlü kalması, sürdürülebilir büyümenin en temel şartıdır. İş dünyası olarak üretmeye, yatırım yapmaya ve ülkemiz için değer oluşturmaya devam edeceğiz" cümlelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

