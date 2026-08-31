Türkiye Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Üretimin, yatırımın, istihdamın, ihracatın yanında olmaya devam edeceğiz. Sanayi katma değerimizi yükseltmek için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2026 yılı ikinci çeyrek büyüme verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomisi, küresel ekonomideki tüm zorluklara rağmen, 24 çeyrektir büyümesini sürdürüyor. Gayrisafi yurt içi hasıla 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 arttı. Sanayi sektörü yüzde 2,4 büyüdü. Üretimin, yatırımın, istihdamın, ihracatın yanında olmaya devam edeceğiz. Sanayi katma değerimizi yükseltmek için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.