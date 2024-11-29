Türkiye Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Büyüdü

Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 2,1 büyüdü. Ekonomi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 daraldı. Sanayide yıllık yüzde 2,2'lik bir küçülme var" dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yılın üçüncü çeyreğindeki büyüme rakamlarını değerlendirdi. Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 2,1 büyüdü. Ekonomi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 daraldı. Sanayide yıllık yüzde 2,2'lik bir küçülme var. Piyasalardaki durgunluğun kalıcı hale gelmemesi ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunması ile mümkün olabilir. Artan üretim maliyetleri sanayi üretimimize ve ihracat hacmimize olumsuz yansımaktadır. Bu noktada tüm sektörlerde mevcut istihdam destekleri korunmalı, maliyetlerde artışa ve dolayısıyla enflasyonla mücadeleye olumsuz yansıyacak adımlarda dikkatli olunmalı, emek yoğun sektörlere ek destekler verilerek üretimin yurt dışına kaymasının önüne geçilmelidir. Finansmana erişim kanallarında sıkıntılar yaşayan KOBİ'lerimizi ayakta tutalım ki, ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesine katkı sağlasınlar. Ekonomiye yönelik alınacak tüm kararlarda, iktisadi faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin ve sektörlerin küresel rekabet gücünün zarar görmemesine azami dikkat gösterilmesi gerekiyor. El birliği, akıl birliği ile kamu ve özel sektörün eş güdüm içinde daha çok çalışma zamanı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA