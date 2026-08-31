Türkiye Ekonomisi Yüzde 2,3 Büyüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Ekonomisi Yüzde 2,3 Büyüdü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ekonomisi 2023'ün ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 büyüme gösterdi, 24 çeyrektir artışta.

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 büyüme gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran dönemi) ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre GSYH 2026 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2,3 arttı. Böylece Türkiye ekonomisi art arda 24 çeyrektir büyüdü.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36 artarak 19 trilyon 869 milyar 747 milyon lira oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında 438 milyar 347 milyon dolar olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde geçen yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 13,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 3,3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 3,2, sanayi sektörü yüzde 2,4, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,1, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 2, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,5 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 1,9 azaldı.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,8 büyümesini öngörmüştü.

Öte yandan TÜİK geçmiş çeyreklere ilişkin büyüme verilerinde revizyona gitti.

Türkiye ekonomisinin 2022'den bu yana büyüme hızı, yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Yıllar1. Çeyrek2. Çeyrek3. Çeyrek4. ÇeyrekYıllık
20227,87,64,13,15,4
202344,66,54,95,0
20245,42,433,33,5
20252,64,83,93,53,7
20262,62,3

(Sürecek)???????

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Ekonomisi Yüzde 2,3 Büyüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CIA Başkanı Moskova’da üçlü görüşme önerdi CIA Başkanı Moskova'da üçlü görüşme önerdi
Rusya’dan Ukrayna enerji tesislerine saldırı tehdidi Rusya'dan Ukrayna enerji tesislerine saldırı tehdidi
Marmara’daki 185 deprem ’deprem fırtınası’ çıktı Marmara'daki 185 deprem 'deprem fırtınası' çıktı
HÜRJET Zafer Bayramı’nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi HÜRJET Zafer Bayramı'nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Karadeniz’de dron saldırısına uğrayan gemi Samsun’da karaya oturdu Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan gemi Samsun'da karaya oturdu
Kazdağı’nda yangın: Müdahale sürüyor Kazdağı'nda yangın: Müdahale sürüyor

10:55
Acun Ilıcalı aradan çekildi Yıldız isim adım adım Fener’e
Acun Ilıcalı aradan çekildi! Yıldız isim adım adım Fener'e
10:52
Uygun fiyatlı Togg geliyor İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
10:46
8 can gitti, 18 kişi kayıp Kaptanla ilgili ortaya atılan iddia akılalmaz
8 can gitti, 18 kişi kayıp! Kaptanla ilgili ortaya atılan iddia akılalmaz
10:43
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu’nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı
10:08
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü
09:52
16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti
16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı! Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 11:16:32. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Ekonomisi Yüzde 2,3 Büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement