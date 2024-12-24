Türkiye Ekonomisinde Önemli Gelişmeler

Ekonomi

Türkiye'nin İsrail ile ticareti tamamen durdurması, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılması, Standard & Poor's'un ülkenin kredi notunu yükseltmesi bu yılın ikinci çeyreğindeki önemli başlıklar arasında yer aldı.

Türkiye açısından bu yılın nisan-haziran döneminde ekonomiye dair dikkati çeken gelişmeler yaşandı.

Ticaret Bakanlığı, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Filistin'e saldırılar düzenleyen İsrail ile ticaretin tamamen durdurulduğunu bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

Ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 5,3 büyüyen Türkiye, FATF gri listesinden de çıkarıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinde yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

3 NİSAN

Enflasyon, martta, aylık bazda yüzde 3,16, yıllık bazda yüzde 68,5 arttı, yurt içi üretici fiyat endeksindeki aylık artış yüzde 3,29, yıllık artış yüzde 51,47 olarak kayıtlara geçti.

9 NİSAN

Ticaret Bakanlığı, Filistin'e saldırılarına devam eden İsrail'e yönelik 54 ürün grubunda ihracat kısıtlaması uygulanmasını kararlaştırdı.

11 NİSAN

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin küresel mal ihracatından aldığı payın 2023'te yüzde 1,08'e, hizmet ihracatından ise yüzde 1,3'e yükselerek tarihinin en yüksek seviyelerine çıktığını bildirdi.

2 MAYIS

Ticaret Bakanlığı, İsrail'le ticaretin tamamen durdurulduğunu duyurdu.

3 MAYIS

TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda yüzde 69,8 oldu. Yİ-ÜFE, aylık yüzde 3,6, yıllık 55,66 arttı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

13 MAYIS

"Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" kamuoyuyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kamunun tasarruf yapması ve verimliliği artırması, daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, daha az cari açığa yol açacaktır." dedi.

22 MAYIS

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X sosyal medya platformunun artık İstanbul merkezli temsilciliğiyle Türkiye'de faaliyetlerini sürdüreceğini duyurdu.

31 MAYIS

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,3 büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi üst üste 15 çeyrek büyümüş oldu.

3 HAZİRAN

TCMB'nin swap hariç net rezervleri 66,5 milyar dolarlık iyileşmeyle artıya geçti.

TÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 3,37, yıllık bazda yüzde 75,45 arttı. Yİ-ÜFE aylık yüzde 1,96, yıllık yüzde 57,68 olarak artış kaydetti.

5 HAZİRAN

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2024 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" çalışmasını tamamladı. Türk Hava Yolları (THY), 1 milyar 985 milyon dolarlık değeriyle 2018-2023 yıllarında olduğu gibi bu sene de "Türkiye'nin en değerli markaları" listesinin ilk sırasında yer aldı.

8 HAZİRAN

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer aldığı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalandı. Atasever, yaklaşık 1 saat 10 dakika olarak planlanan uçuşta 7 bilimsel deney gerçekleştirdi.

14 HAZİRAN

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de ölüm sayısı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 4,1 artarak 525 bin 814 oldu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ölen Türk vatandaşlarının sayısı 45 bin 784 olarak kayıtlara geçti. Hayatını kaybedenlerin yüzde 53,9'unu erkekler, yüzde 46,1'ini kadınlar oluşturdu.

24 HAZİRAN

Türk Hava Yolları (THY), havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından 9. kez "Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi" seçildi.

26 HAZİRAN

Kripto varlık ekosistemine yönelik düzenleme içeren "Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 26 Haziran'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Böylece Türkiye'de kripto varlıklara dair ilk yasal çerçeve oluşturuldu.

Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde önemli rol üstlenen 97 yaşındaki iş insanı Can Kıraç hayatını kaybetti.

28 HAZİRAN

Türkiye, FATF gri listesinden çıkarıldı.