Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketimi

06.04.2026 10:22
Dün Türkiye'de 812 bin 514 MWh elektrik üretildi, 809 bin 156 MWh tüketildi.

Türkiye'de dün günlük bazda 812 bin 514 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 809 bin 156 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 223 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 328 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 812 bin 514 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 809 bin 156 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,01 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13,5 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 11,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye dün 7 bin 934 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 530 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre

Son Dakika Ekonomi Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

SON DAKİKA: Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
