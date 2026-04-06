Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 812 bin 514 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 809 bin 156 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 223 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 328 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,01 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13,5 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 11,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye dün 7 bin 934 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 530 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.