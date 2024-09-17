Türkiye Enerji Altyapısına Yatırım Yapıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Enerji Altyapısına Yatırım Yapıyor

Türkiye Enerji Altyapısına Yatırım Yapıyor

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümü için esnek sözleşmeler ve altyapı yatırımları yaptığını belirtti.

17.09.2024 21:48
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de doğal gaz altyapısına, yer altı depolarına ve gazlaştırma ünitelerine büyük yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Şimdi tüm tedarik portföyümüz, uzun vadeli boru hattı gaz sözleşmelerinden daha esnek uzun vadeli enerji sözleşmelerine dönüşüyor. Bu nedenle bu pazarda büyük bir fark yaratıyor ve bu altyapı yatırımlarıyla pazara daha rekabetçi çözümler getiriyoruz." dedi.

Bayraktar, ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen Gastech 2024 enerji forumu kapsamında gerçekleştirilen Bakanlar Paneli'nde konuştu.

Türkiye'nin enerji sektöründe karşılaştığı 3 zorluktan bahseden Bayraktar, bunlardan ilkinin, ülkede evlerden sanayiye enerji talebinin artması olduğunu söyledi.

Bayraktar, ülkede birincil enerjinin 3'te 2'sinin ithalat kaynaklı olduğuna işaret ederek, bu sebeple Türkiye'nin enerjide ithalata bağımlı olduğunu dile getirdi.

Ülkenin enerji dönüşümü yolculuğuna değinen Bayraktar, Türkiye'nin karbon nötr ekonomi olmak istediğine dikkati çekti.

Bayraktar, bu 3 zorluğun üstesinden gelmek üzere politika geliştirdiklerini belirterek, "Küresel talebi karşılamak, bağımlılığı azaltmak ve enerji dönüşümü yolculuğunu ele almak için politika geliştiriyoruz. Dolayısıyla herhangi bir yönden gelen alternatif enerji çözümüne veya kaynağına hayır diyemeyeceğimiz bir konumdayız." diye konuştu.

Yenilenebilir enerji üretim kapasitesini 100 gigavata çıkarma hedefi

Bu kapsamda, uzun vadeli ve iddialı bir program geliştirdiklerini söyleyen Bayraktar, 2020'de Karadeniz gaz sahasını tespit ettiklerini anımsattı.

Bayraktar, böylelikle 4 yıldan kısa sürede 2,6 milyon haneye doğal gaz tedarik edildiğine dikkati çekerek, bu sayıyı artırmak için büyük potansiyel olduğunu dile getirdi.

Enerji alanında yapılan diğer çalışmalara da değinen Bayraktar, şunları söyledi:

"Aynı zamanda gaz altyapımıza, yer altı depolarına, gazlaştırma ünitelerine büyük yatırımlar yapıyoruz. Gazlaştırma kapasitemizi neredeyse 5 katına çıkardık ve şimdi tüm tedarik portföyümüz, uzun vadeli boru hattı gaz sözleşmelerinden daha esnek uzun vadeli enerji sözleşmelerine dönüşüyor. Bu nedenle bu pazarda büyük bir fark yaratıyor ve bu altyapı yatırımıyla pazara daha rekabetçi çözümler getiriyoruz."

Bayraktar, 2035 yılında Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretim kapasitesini 100 gigavata çıkarmak istedikleri iddialı bir programları olduğunu belirterek, nükleer enerjiye verdikleri önemi vurguladı.

Geliştirdikleri tüm politikaların "360 derece bakış" gerektirdiğini dile getiren Bayraktar, kritik minerallerin keşfi, güneş panellerinin üretimi, yeni teknolojiler, dijitalleşme, iletim şebekesinin kapasitesini artırma, şebekeyi komşu pazarlara entegre etme gibi konuların önemine işaret etti.

"Avrupa'nın arz güvenliğinde önemli bir rol oynuyoruz"

Bayraktar, enerji alanında Orta Doğu'dan Avrupa'ya çeşitli işbirliklerine değinerek, Türkiye'nin Avrupa'nın arz güvenliğinde önemli bir rol oynadığına dikkati çekti.

Doğal gazın sadece Türkiye için değil bölge için de oldukça önemli olduğunu belirten Bayraktar, "Kendi gazımızı üretmeye başladık ama aynı zamanda boru hatları ile uluslararası projelere ve yeniden gazlaştırma kapasitesini artırmak için büyük yatırımlar yaptık. Şimdi ihtiyacımızdan fazlasını getirebiliyoruz." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin, 50 milyar metreküple Avrupa'nın dördüncü büyük gaz pazarı olduğuna işaret ederek, altyapıyla, komşu ülkelerle ve dünyanın diğer bölgelerinden güvenilir tedarikçilerle, neredeyse 75 milyar metreküp gazı Türk pazarına getirebileceklerini kaydetti.

Oluşacak fazladan 25 milyar metreküpü Avrupa pazarlarına ihraç edebileceklerini söyleyen Bayraktar, üretici, taşıyıcı ve tüketici ülkeler arasında doğru denge kurulursa uzun vadeli ve başarılı bir işbirliği sağlanabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Alparslan Bayraktar, Teknoloji, Politika, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

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