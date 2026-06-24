Türkiye Enerji Arz Güvenliğinde Merkez Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Enerji Arz Güvenliğinde Merkez Oluyor

24.06.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, enerji arz güvenliğinde stratejik konumu ile Avrupa ve Balkanlar'a etkisini artırıyor.

Türkiye, enerji arz güvenliğinde bölgesel merkez olma hedefi doğrultusunda Avrupa ve Balkanlar'a uzanan stratejik konumunu güçlendirirken enerji piyasalarındaki tecrübesi ve gelişen altyapısıyla dikkati çekiyor.

Enerji sektöründe bölgesel entegrasyonun ve arz güvenliğinin küresel boyutta önem kazandığı bir dönemde, Türkiye, sahip olduğu kritik konumu sayesinde önemli bir bağlantı noktası olarak öne çıkıyor. Ülke, sektörde planlı altyapı yatırımları, dinamik piyasa işleyişi ve etkin piyasa düzenleyici kurumuyla bölgesel enerji güvenliğine katkı sağlayan bir yapıya dönüşüyor.

Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Başkanı Andrijana Nelkova-Chuchuk, AA muhabirine, Türkiye'nin enerji kaynakları ile tüketici pazarlar arasında köprü görevi üstlendiğini belirterek, ülkenin bölgesel enerji güvenliğinde kritik rol oynadığını ifade etti.

Nelkova-Chuchuk, Türkiye'nin stratejik rolüne ilişkin, "Türkiye, bölgemizin daha geniş enerji haritasında seçkin bir konuma sahip. Birçok önemli arz alanı ve talep merkezinin buluşma noktasındaki konumu, ona enerji kaynakları ile onlara bağımlı piyasalar arasında doğal bir bağlayıcı rolü veriyor." dedi.

Coğrafi potansiyelin enerji güvenliğine dönüşebilmesi için iyi işleyen piyasalar ve başarılı düzenlemelerin bir arada olması gerektiğine dikkati çeken Nelkova-Chuchuk, özellikle doğal gaz piyasasında Türkiye'nin sunduğu tedarik ve rota çeşitliliğinin komşu pazarların direncini artırdığını ve altyapının bu süreçte anlamlı bir rol oynadığını vurguladı.

Nelkova-Chuchuk, elektrik piyasalarında ise yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasıyla sınır ötesi enerji ticaretinin daha da önem kazandığına işaret ederek, ülkeler arasındaki bağlantı kapasitesinin ve sistem entegrasyonunun bölgesel enerji güvenliği açısından stratejik değer taşıdığını kaydetti.

Ülkelerin iletim sistemi operatörleri arasındaki koordinasyonun ve düzenleyiciler arasında başarılı uygulamaların paylaşılmasının uluslararası enerji sistemini geliştireceğini belirten Nelkova-Chuchuk, "Hem gaz hem de elektrik piyasalarındaki düzenleyiciler için temel hedef, piyasa katılımcıları arasında güveni teşvik etmektir. Şeffaf kurallar ve istikrarlı düzenleyici kararlar, sınır ötesi piyasa etkileşimini kolaylaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

Bölgesel işbirliğinde tecrübe paylaşımı öne çıkıyor

Nelkova-Chuchuk, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ERRA'nın kurucu ve aktif üyelerinden biri olarak sunduğu katkının tüm üye ülkeler için büyük değer taşıdığını aktardı.

Türkiye'nin enerji piyasalarında hayata geçirdiği reformların birçok ülke tarafından yakından takip edildiğini ifade eden Nelkova-Chuchuk, "Türkiye'nin enerji piyasalarındaki reform deneyimi, benzer geçiş süreçlerini yaşayan birçok düzenleyici kurum için önemli bir referans niteliği taşıyor." dedi.

Nelkova-Chuchuk, ERRA gibi bir platformun asıl değerinin, başarılı uygulamaların ve farklı yaklaşımların diğer ülkelerin sistemlerine nasıl uyarlanabileceğinin paylaşılması olduğunu anlattı.

EPDK'nin aktif katılımının Türkiye'nin reform tecrübelerinin bölge ülkeleriyle paylaşılmasına katkı sağladığını belirten Nelkova-Chuchuk, Balkan ülkelerindeki düzenleyicilerin Türkiye'nin kapsamlı deneyimlerinden yararlanabileceğini ve bu karşılıklı öğrenme sürecinin bölgesel enerji işbirliğini güçlendireceğini dile getirdi.

Nelkova-Chuchuk, işbirliğinin rekabetçi enerji piyasalarının geliştirilmesi, dijital dönüşüm, akıllı sayaçlar ve siber güvenlik uygulamaları ile dağıtık üretimin entegrasyonu, enerji depolama sistemleri ve daha esnek elektrik sistemlerine geçiş gibi alanlarda fayda sağlayacağını aktardı.

Yenilenebilir enerji yatırımları için fırsatlar artıyor

Bölgedeki yeşil dönüşüm sürecinin Türk enerji yatırımcıları için önemli fırsatlar sunduğuna işaret eden Nelkova-Chuchuk, bölge ülkelerinin yatırım ortamını daha cazip hale getirmek amacıyla çeşitli reformlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Nelkova-Chuchuk, güçlü bölgesel deneyime ve teknik kapasiteye sahip yatırımcıların, bu piyasalar geliştikçe önemli fırsatlar yakalayacağını belirterek, birçok Türk şirketinin de bu alanda avantajlı bir konumda olduğunu dile getirdi.

Yatırımcıların proje geliştirme sürecinde ihtiyaç duyduğu açık, hızlı ve öngörülebilir uygulamaların bölgedeki otoriteler tarafından iyileştirildiğini aktaran Nelkova-Chuchuk, bu kapsamda ruhsatlandırma ve idari süreçlerin daha şeffaf hale getirilmesi, yenilenebilir enerji projelerinin şebekeye erişiminin kolaylaştırılması ve enerji depolama çözümlerinin geliştirilmesi gibi alanların öncelikli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Balkanlar, Politika, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Enerji Arz Güvenliğinde Merkez Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı
Kadir İnanır’ın da ablasıydı Soner Arıca’nın annesi hayatını kaybetti Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti
Lamiya’nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı
Kiracısı 4 ay ödeme yapmayınca mezarlığa gitti Şikayetini ölen babasına anlattı Kiracısı 4 ay ödeme yapmayınca mezarlığa gitti! Şikayetini ölen babasına anlattı
Prof. Dr. Selçuk Peker, dünyanın en etkili 8. bilim insanı seçildi Prof. Dr. Selçuk Peker, dünyanın en etkili 8. bilim insanı seçildi
Annesini gizlice gömmüştü Sosyetik ailede ipler gerildi Annesini gizlice gömmüştü! Sosyetik ailede ipler gerildi

11:18
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek TFF, FIFA’ya şikayet etti anında yanıt geldi
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? TFF, FIFA'ya şikayet etti anında yanıt geldi
10:55
Alper Yeğin’in Erdoğan Bayraktar’ı ziyareti büyük tartışma yarattı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı
10:32
Nihat Doğan’ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı MHP’li vekilden de tepki var
Nihat Doğan'ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı! MHP'li vekilden de tepki var
10:22
İstanbul’da akılalmaz olay Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
09:44
Korkunç facia Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti
Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti
09:30
Yargıtay’dan milyonlara müjde Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 11:24:30. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Enerji Arz Güvenliğinde Merkez Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.