Türkiye, FATF Gri Listesinden Çıkarıldı

Ekonomi

Türkiye'nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılması, ülke ekonomisinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu gelişmenin Türkiye'ye yönelik yatırımcı ilgisini artıracağını ve ekonomik büyümeye olumlu katkı sağlayacağını belirtiyor.

28 Haziran'da gerçekleştirilen FATF toplantısında alınan karar, ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının beklenen bir gelişme olduğunu belirterek, "Türkiye'de son dönemde gri listeden çıkmak için birçok adım atıldı. Gri listeden çıkmak finansal sisteme olan güveni arttıracaktır. İlk etkisini muhtemelen kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin ülke kredi notunu yükseltmesi olarak göreceğiz" dedi.

"Uluslararası yatırımcıların güvenini kazanmada kritik öneme sahip"

FATF'nin gri listesinde olmanın ülkenin finansal itibarı üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu ve yabancı yatırımcıları tedirgin ettiğini vurgulayan İstanbul Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, "Gri listeden çıkmak kredi notunun yükselmesi için bir adım olarak görülebilir ancak daha yüksek kredi notlarını elde edebilmek için rasyonel politikalar aracılığıyla makro göstergelerde daha iyi performans göstermek gerekecektir" şeklinde konuştu. Türkiye'nin mali ve ekonomik politikalarına yönelik atılacak adımların, uluslararası yatırımcıların güvenini kazanmada kritik öneme sahip olduğunu belirten Tufaner, bu süreçte enflasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti.

"Enflasyon kalıcı olarak çözülmeli"

Gri listeden çıkışın tahvil piyasasında yabancı girişlerini teşvik edebileceğine işaret eden Tufaner, uzun vadeli yatırımların ülkeye çekilmesi için kalıcı ekonomik istikrarın sağlanması gerektiğini belirterek, "Tahvil piyasasında yabancı girişlerini kısmen görsek de uzun vadeli yatırımların çekilmesi için öncelikle enflasyon sorununun kalıcı olarak çözülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL