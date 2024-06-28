Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkarıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkarıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkarılmasının başarılı politikaların bir göstergesi olduğunu belirtti. Bolat, uygulanan ekonomi politikalarının Türkiye'nin uluslararası güvenirliliğini ve ekonomik istikrarını pekiştirdiğini vurgulayarak, ülkenin ihracat ivmesi, ithalatı ve dış ticaret açığını azaltma çabalarıyla küresel ekonomik sistemdeki yerini sağlamlaştırdığını ifade etti.

28.06.2024 12:59
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkarılmasına yönelik, "Gri listeden çıkarılmış olmak, uyguladığımız politikaların başarılı olduğunun göstergelerinden biri oldu." ifadesini kullandı.

Bolat, Türkiye'nin, FATF'ın gri listesinden çıkarılmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Uygulanan ekonomi politikalarının, Türkiye'nin uluslararası alandaki güvenirliliğini ve ekonomik istikrarını pekiştirmeye devam ettiğini belirten Bolat, "Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 3 yılda bir açıklanan gri listeden çıkarılmış olmak, uyguladığımız politikaların başarılı olduğunun göstergelerinden biri oldu. Kararlılıkla uyguladığımız politikalar, ihracatta yakaladığımız ivme, ithalatı ve dış ticaret açığını etkili ticaret politikaları tedbirleriyle azaltmamız ve uyguladığımız reformlar, ülkemizi her geçen gün daha da ileri taşımakta ve Türkiye'nin küresel ekonomik sistemdeki yerini sağlamlaştırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkarıldı - Son Dakika

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