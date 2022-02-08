Türkiye Finans'tan ihtiyaç finansmanında yeni dijital iş modeli

Türkiye Finans, öncü dijital bankacılık vizyonu doğrultusunda, uzaktan müşteri ediniminin finansman başvuru süreçlerine entegre edildiği yeni bir dijital ihtiyaç finansmanı modelini tüketicilerin kullanımına sundu.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk olma özelliği ve "eXtra Limit" ismini taşıyan bu iş modeli ile tüketiciler, ZUBİZU mobil uygulaması üzerinden kolayca finansman başvurusu yapabiliyor. Bu başvuruları hızlı biçimde değerlendiren Türkiye Finans, ZUBİZU kullanıcılarına mobil uygulamadan ayrılmalarına gerek kalmadan anında ihtiyaç finansmanı limiti sağlıyor. İhtiyaç finansmanı limitinin sanal bir banka kartına yüklenerek tüketicilere sunulduğu eXtra Limit ürünüyle açık bankacılık altyapısını kullanan Türkiye Finans, müşterilerine ihtiyacın doğduğu anda ve yerde finansman kullanma imkanı sunuyor.

eXtra Limit'ten faydalanmak için ZUBİZU üzerinden başvuru yapılarak görüntülü görüşme ile Türkiye Finans müşterisi olunabiliyor ve dakikalar içerisinde talep edilen finansman tutarı ek prosedürlere gerek kalmadan müşteriye özel tahsis edilen limit dahilinde sanal banka kartına yükleniyor. Ardından müşteriler, sanal kartları ile eXtra Limit'lerindeki tutarları dahilinde ister fiziki mağazalarda POS üzerinden QR kod ile ödeme yapabiliyor isterlerse e-ticaret harcamalarında eXtra Limit'lerini kullanabiliyor. Ayrıca, alışverişlerdeki ödeme tutarını yeniden taksitlendirme imkanı sunan eXtra Limit ile limitler ödeme yaptıkça açılıyor ve müşteriler alışverişlerine kaldıkları yerden devam edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz, açık bankacılık altyapısını aktif kullandıklarını ve finansman alternatiflerini çeşitlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Uçtan uca dijital bir altyapı üzerine kurulan iş modellerini bankacılık ürün ve hizmetlerine uyarlayarak müşterilerimize günlük hayatları içerisinde ek bir süreç yaratmadan hızlı, güvenli ve kolay bir deneyimle sunmayı hedefliyoruz. Bu yaklaşımın bizleri yakın geleceğin bankacılık dünyası olarak tanımlanan 'görünmez bankacılık' seviyesine ulaştıracağına inanıyoruz. Bu içgörüden yola çıkarak Türkiye'nin önde gelen sadakat platformlarından ZUBİZU ile güçlerimizi birleştirmekten mutluluk duyuyoruz. İlk adımını ZUBİZU ile attığımız dijital ihtiyaç finansmanı eXtra Limit'in kullanım ağını genişleterek POS geçen her yerde sadece bir akıllı telefon aracılığıyla eXtra Limit üzerinden ödeme yapılabilmesini mümkün kılıyoruz. Geçen sene yine dijital altyapısı ile Türkiye'de bir ilk olan Hızlı Finansman bayilerimiz sayesinde ülke ekonomisine son 2 senede 2 milyar liraya yakın katkı sağlamıştık. Bu sene de dijital ihtiyaç finansmanı eXtra Limit ile Türkiye'de ticaretin ve alışverişin nabzını tutan platformlarla iş birliği yaparak milli ekonomiye verdiğimiz desteği arttırmayı hedefliyoruz."