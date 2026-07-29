Türkiye Finans'tan Yeni Müşterilere Özel Paket - Son Dakika
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Türkiye Finans'tan Yeni Müşterilere Özel Paket

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Türkiye Finans, yeni müşterilere mobil görüşme ile 'Kazancı Bol Hoş Geldin Paketi' sundu.

Türkiye Finans Katılım Bankası, mobilden görüntülü görüşmeyle yeni müşteri olacaklara ilişkin "Kazancı Bol Hoş Geldin Paketi"ni duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans Katılım Bankası, müşteri deneyimini sürekli olarak iyileştiren bankacılık anlayışı ve dijital bankacılık anlayışıyla müşterilerine ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

Banka, yeni müşterilere özel hazırlanan Kazancı Bol Hoş Geldin Paketi'nde yüzde 46'ya varan "Günlük Hesap" getiri oranıyla 50 bin liraya kadar yüzde sıfırdan başlayan kar paylı finansman imkanı sunuyor. Temel bankacılık işlemlerinde masrafsızlık avantajı da bulunuyor.

Kampanyada banka, 11 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı sunuyor. Yakınlarını bankaya davet edenler, kişi başına 500 lira olmak üzere toplamda 5 bin liraya varan bonus kazanıyor.

Müşteri olunduğu aydan itibaren "Yedek Hesap" ve "Günlük Hesap" ürünlerinden ?birinin aktif kullanımı için 500 lira, toplamda 1000 lira bonus kazanılıyor. "Happy Bonus" ve "Ala Kart" başvurusu yaparak ve "Otomatik Ödeme Talimatı" vererek 4 bin liraya varan bonus avantajından yararlanılabiliyor.

Happy Bonus ve Ala Kart ile yapılacak fiziki market alışverişlerinden ise her ay 1000 lira bonus kazanılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bireysel ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Emre Ertürk, söz konusu paketi, mobil uygulama üzerinden görüntülü görüşmeyle, müşterileri olan kullanıcılara yönelik hazırladıklarını belirtti.

Paketle, Günlük Hesap getiri oranından yüzde sıfırdan başlayan kar paylı finansman fırsatına, masrafsız bankacılık hizmetlerinden toplamda 11 bin liraya varan bonus imkanına kadar birçok ayrıcalığı bir arada sunduklarını aktaran Ertürk, şunları kaydetti:

"Amacımız, müşterilerimizin bankacılık ihtiyaçlarını hızlı, kolay ve avantajlı bir şekilde karşılamalarını sağlarken, uzun vadeli ve güçlü bir finansal ilişki kurmak. Türkiye Finans Katılım Bankası olarak insan odaklı bankacılık anlayışımız ve dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda müşterilerimize kazandıran, hayatlarını kolaylaştıran ve değer üreten çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Türkiye Finans, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Finans'tan Yeni Müşterilere Özel Paket - Son Dakika

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