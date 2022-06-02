Türkiye fındık ihracatından 9 ayda yaklaşık 1,7 milyar dolar kazandı - Son Dakika
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Türkiye fındık ihracatından 9 ayda yaklaşık 1,7 milyar dolar kazandı

02.06.2022 16:27
Türkiye fındık ihracatından 9 ayda yaklaşık 1,7 milyar dolar kazandı

Türkiye'den 9 aylık dönemde yaklaşık 1,7 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'den 9 aylık dönemde yaklaşık 1,7 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2021- 31 Mayıs 2022 döneminde gerçekleştirilen fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, son 9 ayda 286 bin 599 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 698 milyon 695 bin 102 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye fındık ihracatından 9 ayda yaklaşık 1,7 milyar dolar kazandı - Son Dakika


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