Türkiye Fintech Festivali\'nde Güçlü Temsil

Ekonomi

Singapur'da düzenlenen Fintech Festivali'nde Türkiye, milli katılım ile temsil edildi. Fuar sona ererken fintech şirketlerinin bulunduğu Türkiye pavilyonu ise yoğun ilgiyle karşılandı.

Bu yıl Fintech Festivali, 150 ülkeden katılımcıyı ağırlarken 70 bini aşkın ziyaretçinin akınına uğradı. Organizasyonda, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) iş birliğiyle açılan Türkiye Pavilyonu ziyaretçi akınına uğrarken, pavilyonda bulunan 11 Türk markası ilgi odağı oldu.

Türkiye'nin önde gelen finansal teknoloji şirketlerinin katılım gösterdiği festivalde teknoloji ağırlıklı finansal ödeme ürünleriyle ön plana çıkan İninal standı da yoğun ilgi gördü.

"İninal'in vizyonunu tüm dünyaya anlattık"

Milli katılımın olduğu festivalde, Türkiye'nin fintech alanındaki kuvvetli altyapısını ve İninal'in küresel vizyonunu tüm dünyaya anlattıklarını ifade eden İninal Yönetim Kurulu Üyesi Yeliz Tuğçe Balcı, "Dünyanın en büyük finansal teknolojiler festivalini verimli bir şekilde tamamladık. Güneydoğu Asya ve Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren birçok şirket temsilcisiyle görüşmemiz oldu. Türkiye pavilyonu her zamanki gibi yoğun ilgi gördü. Bu organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan başta Ticaret Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığımız olmak üzere, desteklerini eksik etmeyen Singapur Büyükelçimiz Mehmet Burçin Gönenli'ye, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak ve TÖDEB Başkanı Ufuk Bilgetekin'e teşekkürlerimi iletiyorum. Ülkemizin güçlü fintek ekosistemini ve İninal'in vizyonunu böyle büyük organizasyonlarda anlatmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Başta Asya olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden önde gelen uzmanları, finansal kurum temsilcilerini, teknoloji girişimcilerini ve yatırımcıları buluşturan Singapur Fintech Festivali üç günde 70 bin ziyaretçinin akınına uğradı. - İSTANBUL