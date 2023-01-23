Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek zammı açıklaması: "Herhangi bir fiyat artışı gündemimizde yok" - Son Dakika
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek zammı açıklaması: "Herhangi bir fiyat artışı gündemimizde yok"

23.01.2023 16:14

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek zammı açıklaması: "Herhangi bir fiyat artışı gündemimizde yok"ANKARA Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarında artış olup olmayacağına ilişkin, "Bizim gündemimizde ekmek fiyatında herhangi bir artış...

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek zammı açıklaması: "Herhangi bir fiyat artışı gündemimizde yok"

ANKARA Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarında artış olup olmayacağına ilişkin, "Bizim gündemimizde ekmek fiyatında herhangi bir artış söz konusu değil. Türkiye'de ekmeğin kilogram fiyatı 25 lirayı geçmeyecek şekilde uygulanmaktadır" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarında artış yapılacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Balcı açıklamasında şunları kaydetti: "Daha önce yaptığımız basın toplantısında ekmeğin kilogram fiyatı, kasım ayından itibaren 25 lira olarak uygulandığını ifade etmiştik. İstanbul'da da ocak ayından itibaren kilogramı 25 lirayı geçmeyecek şekilde uygulamanın olacağını söyledik. Yaptığımız açıklamada, ocak ve şubat ayında ekmek fiyatının gündemimizde olmadığını söylemiştik. Dolayısıyla bizim gündemimizde ekmek fiyatında herhangi bir artış söz konusu değil. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı'nın yaptığı 'şubat ayında görüşülecek' açıklaması yanlış anlaşılmış olabilir. Ama Türkiye'de ekmeğin kilogram fiyatı 25 lirayı geçmeyecek şekilde uygulanmaktadır. Yeni bir fiyat artışı gündemimizde yoktur. Şubat ayında bununla ilgili bir görüşme söz konusu değildir."

Kaynak: İHA
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek zammı açıklaması: Herhangi bir fiyat artışı gündemimizde yok Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek zammı açıklaması: Herhangi bir fiyat artışı gündemimizde yok

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek zammı açıklaması: 'Herhangi bir fiyat artışı gündemimizde yok' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek zammı açıklaması: "Herhangi bir fiyat artışı gündemimizde yok" - Son Dakika
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