Türkiye, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen "Foodex Japan" fuarına 51 firmayla katılıyor.
Asya'nın en büyük gıda fuarlarından "Foodex Japan", Tokyo kıyısındaki Big Sight yerleşkesinde kapılarını açtı.
Yaklaşık 1000 metrekare alana inşa edilen özel Türkiye pavilyonunda, toplamda 51 firma, Japon müşterileri bekliyor.
Türkiye'ye ait pavilyonda özel tadım etkinliklerinden, gıda seminerleri ve tanıtımlarına kadar çeşitli faaliyetler düzenleniyor.
Etkinliklerde Türk mutfağının, Japon ağız tadına uyarlanarak yeni lezzetlere dönüştürülmüş ürünlerine de erişilebiliyor.
Su ürünlerinden hububat ve zeytin mamullerine kadar birçok sektörden Türk firma, Japon gıda pazarında rol almayı hedefliyor.
60 farklı ülkeden 2 bin 500'ü aşkın firmanın katılım sağladığı bildirilen "Foodex Japan", 5-8 Mart'ta gezilebilecek.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye, Foodex Japan Fuarı'nda 51 firma ile yer alıyor - Son Dakika
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