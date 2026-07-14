ATO Başkanı: Gana ile ticaret hacmimiz 844 milyon dolara ulaştı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Gana İşgücü, İstihdam ve Çalışma Bakanı Abdul Rashid Hassan Pelpuo'yu konuk ettiklerini belirterek, "Türkiye ile Gana arasındaki ticaret hacmi, 2025 yılı itibariyle 844 milyon dolara ulaştı. 1 milyar dolarlık ticaret hedefimize, artık çok yakınız." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Pelpuo ve beraberindeki heyeti makamında konuk ettiğini bildirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Gana arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım fırsatları ve iş dünyası arasındaki işbirliği imkanlarının ele alındığını aktaran Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika açılımı vizyonu çerçevesinde, ilişkilerin de ivme kazandığına işaret etti.

Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016'da gerçekleştirdiği Gana ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayarak, "Türkiye ile Gana arasındaki ticaret hacmi, 2025 yılı itibariyle 844 milyon dolara ulaştı. 1 milyar dolarlık ticaret hedefimize, artık çok yakınız. Bu hedefi, kısa sürede aşacağımıza inanıyorum. Türkiye ile Gana arasında serbest ticaret Anlaşması müzakereleri tamamlandı, ancak henüz imzalanmadı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlara önemli ivme kazandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk müteahhitlerin Gana'da yürüttüğü projeler

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Akra direkt uçuşlarının iş dünyası açısından önemli bir kolaylık sağladığına değinen Baran, ulaşım imkanlarının ticari ilişkileri de güçlendirdiğini kaydetti.

Baran, Türk müteahhitlik sektörünün, Gana'da önemli projelere imza attığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Enerji, inşaat ve altyapı sektörlerinde başarılı ve tecrübeli Türk müteahhitlerimiz, bugüne kadar Gana'da 800 milyon doları aşan değerde, 15'ten fazla proje yürüterek, ülkenin altyapısına çok önemli katkılar sağladı. Başta enerji sektörü olmak üzere, çeşitli alanlarda iş yapan yaklaşık 800 Türk şirketi, ülkenizin ekonomik kalkınmasına katkı sunuyor."

"Serbest ticaret anlaşması önceliklendirilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Pelpuo da sağlık hizmeti almak amacıyla Gana'dan çok sayıda kişinin Türkiye'ye geldiğini, kendisinin de Türkiye'de sağlık hizmeti alanlar arasında yer aldığını belirtti.

Gana'dan birçok kişinin, Avrupa ülkelerine gitmek için de THY'yi tercih ettiğini bildiren Pelpuo, serbest ticaret anlaşması sürecinin nasıl hızlandırılacağı konusunu, öncelikli çalışmaları arasına alacaklarını vurguladı.

Pelpuo, Türkiye'nin gelişmekte olan ülke konumunu hızla geride bırakarak, artık örnek teşkil ettiğini de kaydetti.