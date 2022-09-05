Hasattan güzel verim elde ediliyor - Son Dakika
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Hasattan güzel verim elde ediliyor

05.09.2022 17:10
Hasattan güzel verim elde ediliyor

Türkiye genelinde Nisan ayı başı ve Mayıs ayı ortasında ekilen ayçiçeğinde Eylül ayı itibariyle hasat başladı.

Türkiye genelinde Nisan ayı başı ve Mayıs ayı ortasında ekilen ayçiçeğinde Eylül ayı itibariyle hasat başladı.

Kırşehir'de verimin yüksek olduğu Boztepe ilçesinde de hasadın ardından uzun kuyruklar oluştu. Çiftçiler verimden memnun olduğunu söylerken, fiyat belirsizliği ve oluşan uzun kuyrukların verimi yorucu hale getirdiğini belirtti.

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu ise geç gelen yağışların ay çiçeğinde verimi bir noktaya kadar arttırdığını düşündüklerini belirtti. Purcu, "Hububatta yağışlar gecikti. Yağışların sonradan olması da ay çiçeğine yaradı. Yağışların geç düşmesinden dolayı da verim yüksek gibi gözükmekte" dedi.

Yağışlar sonrası oluşan sıcaklıkların ise ay çiçeğinde yanıklar oluşmasını sağladığını aktaran Purcu, açıklamasında, "Fiyatlar açıklanmadı. Karadeniz Birlik, Trakya Birlik fiyatları açıklamadı. Fiyatların açıklanmamış olmasını da tüccar düşük fiyattan değerlendirmeye başladı. 11.5, 12 TL gibi olan fiyatı aşağıya doğru da çekiyorlar. Fiyatların aşağı çekilmesi insanları üretimden koparır. Uzun kuyrukların oluşma nedeni ise çiftçinin beklentisi ve alımın tek noktadan yapılıyor olması" ifadelerini kullandı.

Hasattan güzel verim elde ediliyor

Boztepe ilçesinde yaşayan üretici Savaş Ünsal, bu yılki hasattan güzel verim elde edildiğini yeni başladığını ve daha iyi olacağını söyledi. Savaş Ünsal adlı üretici ise ürünün güzel oranda olduğunu alım sıkıntısı yaşadıklarını ifade etti.

Ali Akça adlı üretici ise hasadın başladığını ve ürünün güzel olduğunu uzun uzun kuyruklar oluştuğunu söyledi.

Ömer Dalgalı adlı üretici de 3 gündür ürününü vermek için kuyrukta beklediğini gece ile gündüzün kendisi için karıştığını belirtti.

Raşit İnan adlı üretici tarla da beklediği gibi ürünü verirken de kuyruk beklediğini ve üreticiyi yoranın fiyat belirsizliği olduğunu söyledi. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Türkiye, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hasattan güzel verim elde ediliyor - Son Dakika

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