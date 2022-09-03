Elazığ'da mevsimlik işçilerin mesaisi devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da mevsimlik işçilerin mesaisi devam ediyor

03.09.2022 12:22
Elazığ'da mevsimlik işçilerin mesaisi devam ediyor

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da kadın tarım işçileri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladıkları mesailerine, güneşin altında devam ederek ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da kadın tarım işçileri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladıkları mesailerine, güneşin altında devam ederek ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Elazığ'da çeşitli tarım işlerinde çalışan mevsimlik işçilerin zorlu mesaisi devam ediyor. Bu çerçevede merkeze bağlı Alatarla köyünde üretildikten sonra kurutulup ihracata gönderilen 800 ton domates için mevsimlik işçiler yoğun mesai harcıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara gelerek domates işinde hummalı bir çalışmaya başlayan erkek, kadın ve genç işçiler sıcak havaya rağmen yoğun mesai yapıyor. Büyük çoğunluğu şehir dışından gelen işçiler, saat 07.00'da mesaiye başlıyor. Yaklaşık 1 ay boyunca sıcaklığa aldırış etmeden çalışan kadınlar tarafından toplanıp, kesilerek kurutulan 800 ton domates, dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Kurutulmuş domates işinden ekonomik kazanç elde eden işçiler, böylelikle ülke ekonomisine de katkıda bulunuyor.

Şanlıurfa'dan domates toplamaya geldiklerini belirten mevsimlik işçisi Hasan Kuş, "Burada domates toplayarak çalışıyoruz. Ailemden 6 kişi ile buraya ekmek parası için geldik. Hava çok sıcak bizde bu durumdan etkileniyoruz. Sabah saat 07.00'da başlayıp akşam 19.00'a kadar çalışıyoruz" dedi.

Maddi olarak sıkıntıları olduklarını için çalıştıklarını aktaran Emine Kış, "Domates topluyoruz kesiyoruz. Sıcak havalarda çalışmak zor oluyor. Tek gayemiz ailemize ekonomik olarak katkıda bulunmak" diye konuştu.

Şanlıurfa'dan domates kurutmaya geldiklerini aktaran Pınar Ay, "Ekmek parası için buradayız. Şanlıurfa'dan 70 kişi buraya geldik. Hava sıcak ama çalışmaya devam ediyoruz. Sabah 07.00'da çalışmaya başlıyoruz. Akşam 19.00'da işi bırakıyoruz. Havaların sıcak olması bizim işimizi daha da zorluyor. Ailemize yardımcı olmak için bizlerde burada çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Safranbolu Kaymakamı Yazıcı, Kaymakamlar Gezi Evi'ni ziyaret etti Safranbolu Kaymakamı Yazıcı, Kaymakamlar Gezi Evi'ni ziyaret etti Türkiye Sigorta üst yönetimi güçlenmeye devam ediyor Türkiye Sigorta üst yönetimi güçlenmeye devam ediyor
Kaynak: İHA

Türkiye, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da mevsimlik işçilerin mesaisi devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:32 İkinci kez hamile kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğacak çocuğunun kız olacağını açıkladı
11:08 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Şu ana kadar 521 bin 39 Suriyeli ülkesine döndü
11:01 Konya'da İslam öncesi erken dönem Türk tarihine ait dev keşif: "Türk" adının geçtiği yazıt bulundu
10:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, burs alamadıkları için dert yanan üniversiteli kızlara cevap: Bize başvurun, 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz
10:40 Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 70 ile yüzde 199 arasında zam yapıldı
10:32 Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor
10:32 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronayı atlattığını duyurdu: Kaldığım yerden devam etmeye başladım
10:22 Ünlü şarkıcı Britney Spears, yeni bir çıplak pozunu paylaştı: Paylaşımlarım sürecek
10:17 Yaylada otlayan sürüye ayı saldırdı! Çobanın ilginç tepkisi sosyal medyada gündem oldu
10:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında mesajı verdi: Yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarında önemli artış yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 12:22:18. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da mevsimlik işçilerin mesaisi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement