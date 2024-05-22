Türkiye Girişimcilik Vakfı 10. yılını kutladı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Girişimcilik Vakfı 10. yılını kutladı

Türkiye Girişimcilik Vakfı 10. yılını kutladı

Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK), düzenlediği etkinlikle 10'uncu yılını kutladı. Girişimcilik ekosisteminde elde edilen başarılar ve gelecek hedefler paylaşıldı. Türkiye'nin önde gelen girişimcileri ve iş dünyasının önemli isimleri bir araya geldi.

22.05.2024 15:37
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Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK), düzenlediği etkinlikle 10'uncu yılını kutladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, girişimcilik ekosisteminde 10 yıl boyunca elde edilen başarıların, kazanımların ve gelecek hedeflerin paylaşıldığı etkinlikte, Türkiye'nin önde gelen girişimcileri ve iş dünyasının önemli isimleri bir araya geldi.

Etkinlik, GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra'nın açılış konuşmasıyla başladı.

Afra, GİRVAK'ın kuruluşundan bu yana girişimcilik kültürünü yayma ve gençleri destekleme misyonunu anlatarak, bugüne kadar elde edilen başarıları vurguladı.

Sina Afra, 10 yıl önce gençlerin girişimci bakış açısına sahip olmalarını ve böylece sorunlara çözüm üreterek Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına fayda sağlamaları hayalini bugün gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Bugüne kadar 1 milyona yakın başvuru aldıkları "Fellow Programı"na seçilen ve bugün sayıları 1000'e yakın olan "fellow" ve "alumni"lerin bulundukları kurumları, toplulukları dönüştüren ve girişimcilik ekosistemini şekillendiren genç liderler olarak yolculuklarına devam ettiğini vurgulayan Afra, şunları kaydetti:

"GİRVAK, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunlarına çözüm üretecek gençleri destekleyerek, girişimcilik ruhunu toplumun geniş kesimlerine yaymayı başardı. İlk günden beri benimsediğimiz 'giveback' kültürü ile mezunlarımızı topluma geri vermeye teşvik ediyoruz."

GİRVAK Genel Müdürü Mehru Aygül de GİRVAK'ın ekosistemde ihtiyaç duyulan bir alanı sahiplendiğini belirterek, 10 yıl önce henüz küçük bir kıvılcım olan girişimcilik ekosisteminin bugün büyük ve güçlü bir ekosisteme dönüştüğünü aktardı.

Aygül, "GİRVAK'ın ilk 7 senesinde Fellow programımızla yarattığımız dönüşümü 10'uncu yılımızda devam ettirirken, son 3 senedir yetenek programlarımızla teknoloji ve girişimcilik ekosistemine kazandırdığımız 4 bin 500 yetenekle etki alanımızı büyüterek devam ediyoruz. Yalnızca ülkemiz için değil, dünyanın da sorunlara çözüm üretecek zihin yapısına sahip gençleri desteklemeye, global işbirlikleriyle Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, GİRVAK'ın 10 yıl boyunca gençlerin girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkarmak için yaptığı çalışmalar ve sonuçları da paylaşıldı.

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Kaynak: AA

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