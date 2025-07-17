Türkiye Güneş Enerjisi Vizyonu SNEC'22'de Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Güneş Enerjisi Vizyonu SNEC'22'de Tanıtıldı

17.07.2025 11:57
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CW Enerji ve ODTÜ-GÜNAM, SNEC PV Power Expo 2025'te Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelini tanıttı.

CW Enerji ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ODTÜ-GÜNAM), SNEC PV Power Expo 2025'te yaptığı ortak sunumla Türkiye'nin güneş enerjisi vizyonunu uluslararası arenaya taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CW Enerji ve ODTÜ-GÜNAM, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen SNEC PV Power Expo 2025 kapsamında gerçekleştirdikleri ortak sunumda Türkiye'nin güneş enerjisi alanındaki hedefleri ve potansiyeli ile sektörel yatırımları ve uluslararası iş birlikleriyle şekillenen büyüme stratejilerini global ölçekte tanıttı.

ODTÜ-GÜNAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Turan tarafından gerçekleştirilen "Türkiye: An Attractive Production Site for the Global PV Industry" başlıklı sunumda, Türkiye'nin güneş enerjisi yatırımları açısından sahip olduğu stratejik avantajları kapsamlı biçimde ele alındı.

Sunumda, Türkiye'nin jeopolitik konumu, çok yönlü ulaşım altyapısı ile Avrupa, Asya ve Afrika pazarlarına eşzamanlı erişim potansiyeline değinilirken, CW Enerji'nin yerli ve milli üretim gücü, AR-GE çalışmaları ve ihracat odaklı büyüme modeli anlatıldı ve Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecine katkıları dile getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, üniversite ve sanayi iş birliğinin, sürdürülebilir kalkınma ve teknolojik ilerleme açısından kritik bir rol oynadığını belirterek, şirketin bu anlayışla akademik bilgi birikimini sanayi tecrübesiyle buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Sarvan, bu vizyonun en somut örneklerinden birinin ODTÜ-GÜNAM ile yürütülen iş birliği olduğunu vurgulayarak, "Güneş enerjisi teknolojileri konusunda Türkiye'nin en önemli araştırma merkezlerinden biri olan ODTÜ-GÜNAM ile gerçekleştirdiğimiz ortak çalışmalar, yerli ve milli üretim kapasitemizi AR-GE ile daha da güçlendirmemizi sağlıyor. Bu tür iş birlikleri sayesinde sadece bugünün değil, yarının enerji çözümlerini de şekillendirecek güce ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin bilginin üretildiği, geliştirildiği ve yenilikçi fikirlerin doğduğu yerler olduğunu aktaran Sarvan, şunları kaydetti:

"Sanayi ise bu bilgiyi ürüne, çözüme ve katma değere dönüştüren en önemli aktördür. Biz CW Enerji olarak üniversite ve sanayi iş birliğinin geliştirilmesinin ülkemizin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda küresel rekabet gücünü artıracağına inanıyoruz. Genç araştırmacıların ve akademisyenlerin projelerine destek sunmak, bilgi transferi sağlamak ve inovatif çözümler üretmek için üniversitelerle iş birliklerimizi her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Bu yaklaşım yalnızca sektörel gelişim değil, aynı zamanda ülkemizin sürdürülebilir geleceği için de kritik bir adımdır."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Güneş Enerjisi Vizyonu SNEC'22'de Tanıtıldı - Son Dakika

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