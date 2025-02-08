Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 65 bin 111 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 51 bin 438 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 205 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 125 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 65 bin 111 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 51 bin 438 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 742 megavatsaat elektrik ihracatı, 238 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.